Erfurt - Neonazis Kevin Noeske und Annica Bienert erneut geoutet

In der Johannesstraße 101 wohnt seit kurzem die eher unauffällige Annica Bienert. Ein junge Studentin an der Universität Erfurt. Doch seit 2020 wohnt sie hier nicht mehr alleine in Erfurt. Mit ihr zusammen lebt der aus Eisenach stammende und gewaltbereite Neonazi Kevin Noeske in der gemeinsamen Wohnung. Dieser ist bis heute in einer der aktivsten Neonazistrukturen in Thüringen eingebunden und vernetzt. Immer wieder gehen von dieser Gruppe schwere Gewalttaten auf alle aus, die nicht in das Weltbild der Neonazis passen. Kevin Noeske trainiert dabei auch immer wieder bei der Gruppierung „Jungsturm“ Kampfsport. Die Neonazi-Hooligans von „Jungsturm“ wurden im Frühjahr 2021 als kriminelle Vereinigung eingestuft. Kevin Noeske geht im Rahmen seiner Ausbildung zum Straßenbauer an die Walter-Gropius Berufsschule in der Binderslebener Landstraße 162 in Erfurt.

Annica Bienert studiert aktuell an der Universität Erfurt Erziehungswissenschaften. Sie tritt damit immer wieder auf dem Campus in Erscheinung. Außerdem ist Kevin Noeske vermehrt auf neonazistischen Demonstrationen in Erfurt anzutreffen. Annica Bienert und Kevin Noeske in der Johannesstraße 101, Walter-Gropius-Schule und an der Uni Erfurt sind für uns nicht zu dulden!

Daher gilt es den Neonazis Bienert und Noeske keinen Platz zu lassen!

Weitere Infos zu Kevin Noeske:

