Gedenken am zweiten Jahrestag der tödlichen Polizeischüsse in Wuppertal-Wichlinghausen

Die positiven Reaktionen von einigen Anwohner*innen zeigen, dass es wichtig ist, das Gedenken und die Thematisierung von Fällen tödlicher Polizeigewalt auf die Straße zu tragen, damit Max, Alexander, Giórgos und all die anderen nicht in Vergessenheit geraten. Es ist wichtig, diesen Fall, wie soviele andere nicht isoliert zu betrachten und als klares systematisches Problem wahrzunehmen. Polizeigewalt ist kein Einzelfall.

Max ist einer von drei Wuppertalern, die in den letzten zwei Jahren bei einer „Maßnahme“ der Polizei ums Leben kamen. Der 35-jährige Alexander wurde im Juni dieses Jahres in seiner Wohnung am Arrenberg durch drei Schüsse aus einer Maschinenpistole eines Polizisten getötet. Die Nachbarn hatten wohl die Polizei wegen Ruhestörung gerufen. Der 25-jährige Giórgos starb am 1. November in Polizeigewahrsam nach einer brutalen Festnahme. Die Häufigkeit, in der in Wuppertal, Menschen in Zusammenhang mit der Polizei sterben ist schockierend und offenbart ein gewaltiges Problem was in Wuppertal mit der Polizei besteht. Aus diesem Grund planen verschiedene Gruppen und Initiativen für den 29. Januar 2022 eine Demonstration in Wuppertal.

Bereits vor zwei Jahren, einige Tage nach Max‘ Tod gedachte die „Initiative gegen Polizeigewalt“ mit rund 80 Menschen in Wuppertal-Barmen dem Verstorbenen und trug die Forderung nach einer lückenlosen Aufklärung des Polizeieinsatzes und der Beantwortung der offenen Fragen in die Öffentlichkeit. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten sich nach den tödlichen Schüssen bedeckt gehalten. Die Initiative ging schon damals von Taktik aus, mit der das polizeiliche Verhalten als „Notwehr“ betitelt werden sollte und „unangenehme Fragen“ abzuwehren. Das Ermittlungsverfahren gegen die beteiligten Polizist*innen wurde im November 2020 nach fast einem Jahr eingestellt.

Die Fachzeitschrift „Bürgerrechte & Polizei/CILIP“, die seit 1978 dreimal jährlich herausgegeben wird, hat den zweiten Jahrestag der tödlichen Polizeischüsse ebenfalls zum Anlass genommen, um eine digitale und interaktive Chronik zu polizeilichen Todesschüssen zu veröffentlichen.

Das Redaktionskollektiv, das die gesammelten Polizeischüsse umfangreich analysiert, zählt von 1976 bis 1990 allein 146 tödliche Schüsse in Westdeutschland, seit der Wiedervereinigung wurden 306 Personen durch Kugeln der deutschen Polizei getötet. Auf der Webseite werden auch Todesfälle durch den Einsatz von Tasern gesammelt. Die Webseite mit den Visualisierungen der Todesschüsse ist unter https://polizeischuesse.cilip.de/ erreichbar.