[Freiburg] Rache für die G19-Räumung

Auch wenn in Freiburg massenhaft Bullen die Räumung absicherten, so können sie nicht jede Nacht überall sein. Wir sind sauer auf eine Greencity, die Freiräume platt macht, doch die Stadt hat mit Immobüros, Banken und Bullenwachen auch viel zu bieten, was nächtliche Ausflüge angeht, so dass es ans uns liegt, dafür zu sorgen, dass sie nicht gut schlafen werden!

Unsere Räume könnt ihr uns nehmen, aber los werdet ihr uns nicht!

Die Stadt der Reichen angreifen!

G19 lebt!