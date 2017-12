Angriff auf Infoladen Wilhelmsburg

In der Nacht von Donnerstag den 16.11.17 auf Freitag den 17.11.17 wurde

4 mal mit einem Luftgewehr, einer Gaspistole oder Ähnlichem auf unseren

Infoladen in Hamburg Wilhelmsburg in der Fährstraße 48 geschossen. Dabei

durchdrang eines der Projektile die Scheibe und landete im Inneren des

Ladens. Zu dem Zeitpunkt des Angriffs befand sich glücklicherweise

niemand im Laden.

Es fällt uns schwer den Angriff auf unsere Ladenräumlichkeiten genau

einzuordnen. Wir sind im Stadtteil durch unsere offene Arbeit und unsere Schaufenster als linksradikales Projekt bekannt und als solches zu erkennen. Trotz einer breiten Akzeptanz und vielfältiger Ladennutzung von Menschen aus dem Viertel, hatten wir es auch in der Vergangenheit schon mit Anfeindungen in Form von Schmierereien, Aufklebern an den Scheiben, Drohungen, etc., zu tun.

Aufgrund dieser Erfahrungen und da es in der direkten Nachbarschaft

keine weiteren betroffenen Läden gibt, gehen wir von einem gezielten

politisch motivierten Angriff auf unseren Laden aus. Über genaueres

können wir jedoch nur spekulieren.

Seit der Gründung unseres Infoladens vor knappen 10 Jahren, gab es noch

keine derartigen Angriffe auf den Laden, trotzdem ist für uns klar:

Wir lassen uns von solchen Angriffen nicht einschüchtern, sondern kämpfen

umso entschlossener für unser Ziel einer befreiten Gesellschaft.

In diesem Sinne ist der Infoladen wie gewohnt für euch geöffnet.

Genaueres findet ihr auf der Homepage.

Seid wachsam und passt auf euch auf.

Solidarische Grüße, wir freuen uns auf euren Besuch Eurer Infoladen

Wilhelmsburg

www.infoladen-wilhelmsburg.blackblogs.org

