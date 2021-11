Hammerskins in Lichtenberg geoutet

Ermutigt durch die kraftvolle Fightback-Demo am Samstag haben wir in der Nacht auf den 15.11 die Initiative ergriffen und 5 Neonazis der Hammerskins Berlin in ihren Lichtenberger Nachbar*innenschaften bekannt gemacht.

Wir wollen den rechten Mythos um Lichtenberg endlich gebrochen wissen. Während die sichtbaren Strukturen seit den 90ern mit wenigen Ausnahmen nacheinander verschwinden, ist es umso wichtiger die Gruppen offenzulegen, die viel Wert darauf legen geheim zu bleiben. An der Stelle wollen wir exif-Recherche danken, die zu den Strukturen der Hammerskins eine umfassende Recherche veröffentlicht haben:

https://exif-recherche.org/?p=9556#berlin

Bei den Hammerskins Berlin läuft die ganze Suppe der Rechten Szene in Lichtenberg mal wieder zusammen und das schon seit den 1990er Jahren.

Hier finden sich Überreste mehrerer Lichtenberger Kameradschaften und es gibt Verbindungen zur extrem Rechten Fanszene des BFC Dynamo.

(CW: rechte Gewalt) Norman Zühlke ermordete am 29.08.1992 Günter Schwannecke in Charlottenburg und auch die Mörder von Kurt Schneider sollen dem Umfeld der Hammerskins angehört haben. Auch heute noch wohnt mit Holger Gerd Sinnak ein aktiver Hammerskin an dem Ort, an dem Kurt Schneider am 06.10.1999 ermordet wurde.

René Häberle

Siegfriedstr. 19

10365 Berlin

Martin Kühlich

Anton-Saefkow-Platz 4

10369 Berlin

Oliver Schubert

Straussberger Straße 12G

13055 Berlin

Holger Gerd Sinnak

Bleckmannweg 3

10367 Berlin

Norman Zühlke

Judith-Auer-Straße 4A

10369 Berlin

Im Gedenken an die Opfer rechter Gewalt. Günter Schwannecke & Kurt Schneider bleiben unvergessen!