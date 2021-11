PegidaNRW - Wer organisiert den Zirkus eigentlich?

Am 8.11.2021 versucht es PegidaNRW mal wieder in Duisburg. Für uns ein Grund, euch vorzustellen, wer bei der letzten Veranstaltung am 29.11.2020 dahinter steckte und wer auch diesmal die Organisation übernehmen könnte.

Von einer Person können wir auf jeden Fall ausschließen, dass sie sich diesmal beteiligt: Manfred Horn, antisemitischer Verschwörungsideologe, mehrmaliger PegidaNRW-Redner und damals Anmelder der Demo, liegt derzeit auf dem Waldfriedhof in Wannheimerort in der Urne Nr. 6,0119a. Und das trotz Neuer Germanischer Medizin. Ob seine trauernde Freundin Iris Ropertz teilnimmt, überzeugte Reichsbürgerin und Fahrlehrerin aus Borken, bleibt abzuwarten. Vielleicht ist sie auch zu beschäftigt durch ihr Engagement in Sportvereinen - oder sie kuschelt längst mit jemand anders unter einer Reichskriegsflagge auf diversen bundesweiten verschwörungsidologischen, rechten Demos.

Versammlungsleiter und öffentliches Gesicht wird vermutlich wieder Kevin Strenzke (geb. 1981 in Oberhausen) aus Duisburg sein. Strenzke, der mal auf dem Weg war Lehrer zu werden, ist inzwischen in der rechten Szene des Ruhrgebiets ziemlich vereinzelt und verpönt. War er vor zwei Jahren noch kurzzeitig mit der vermutlich vor einiger Zeit aus Köln ins westliche Ruhrgebiet verzogenen Cindy Kettelhut liiert, hat diese ihn inzwischen für einen zwei Köpfe größeren Mann verlassen. Da hat wohl auch der Konsum von maskulinistischen Youtube-Videos, wie „echte Männer“ sich zu verhalten hätten, nicht geholfen. Schade, Kevin. Ob der vielfach vorbestrafte Strenzke, dessen Hobby es ist rund um den Duisburger Innenhafen Gastronom*innen zu nerven, indem er zwanghaft Stühle hochstellt, auch die Anmeldung übernimmt ist zweifelhaft.

Vielleicht springt hier der langjährige, erfahrene Ordner und auch schon als Redner aufgetretene Hanno Breitkopf aus Ratingen mit dem kecken Flechtbärtchen ein. Hanno Breitkopf ist nicht nur begeisterter Karnevalist (Stadtgarde Funken rot-wiss Ratingen 1948 e.V.) und überzeugter Pegida-Anhänger, sondern hat sich auch zuletzt auf diversen Demos der “Corona-Rebellen Düsseldorf” herumgetrieben – würde also ganz gut passen.

Oder übernimmt doch eher René Abel aus Walsum, der mit seiner Partnerin Tanja M. schon beim letzten Mal in die Orga involviert war? René Abel nennt sich selbst gerne „Gabberspider“ und versucht sich sowohl als erfolgloser Produzent ebenjener Gabber-Musik, als auch als erfolgloser Youtuber, Spinnenzüchter, Kungfu-Coach seines selbsterfundenen erfolglosen Wing-Chun „Spider-Styles“ und neuerdings wohl auch als erfolgloser Grafikdesigner. Abel hielt am 17.11.2019 bereits eine Rede bei Pegida NRW, am 29.11.2020 beschallte er die Kundgebung vor allem mit seiner Musik und brachte hier und da ein kleines "Tänzchen" unter. Außerdem verteilt er inzwischen – wie derzeit jeder Verschwörungsideologe der was auf sich hält – auf einem eigenem erfolglosen Telegram-Kanal mit dem missverständlichen Titel “Im Lügennetz der Spinne” News vom Wendler und der kommunistischen Weltverschwörung. Zu allem Überfluss ist das “gefährlichsten Mittel”, das er in seinem Kampf “gegen die korrupten Weltmächte” zur Verfügung hat, laut eigener Aussage seine Musik… äh, sein Verstand. Das wird hart René!

Möglicherweise ist auch der ehemalige niederländische Söldner und derzeitige Möchtegern-Hooligan Carolus Petronella Flach (kein Witz!) aka "Flecky" aus Düsseldorf wieder dabei. Sein Projekt „Hooligans Europe United“ (HEU) war bisher auch eher ein Flop. Bei ihm weiß man nie, ob er bei seinen "Reden" so breitbeinig steht um das Schwanken zu verbergen oder um für den gesamten verweichlichten Gegenprotest gleich mit zu manspreaden. Im untenstehenden Bild seht ihr ihn ganz links - eine Position, die im vermutlich sehr unangenehm ist. So oder so, auch wenn wir gern drauf verzichten würden, sind wir ja ein bisschen gespannt auf die kleine Shitshow, die sich da einmal mehr in aller Öffentlichkeit lächerlich machen wird.

Wir rufen Euch dazu auf, sich Montagabend den Nazis entgegenzustellen. Ihr dürft natürlich auch Popcorn mitbringen. Aber bei aller Lächerlichkeit sollten wir nicht vergessen, dass es sich um potentiell gefährliche Gewalttäter*innen handelt, die sich unter den Augen der Polizei vernetzen und eine gefährliche, menschenfeindliche Ideologie verbreiten wollen. Das darf nicht unbeantwortet bleiben!

Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda!

Wir sehen uns auf der Straße!