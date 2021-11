Fotos: Zwangsräumungen in Kreuzberg

Begleitet von Protesten & Blockaden gab es in den letzten Tagen gleich zwei Zwangsräumungen in Kreuzberg. Rund 80 Menschen versuchten am 25. Oktober die Zwangsräumung von Daniel am Mehringdamm 67 zu stoppen. Vor der Haustür bildete sich eine Sitzblockade und die Protestierenden riefen „Alle gemeinsam gegen jede Räumung“.

Fotos: https://umbruch-bildarchiv.org/zwangsraeumungen-in-kreuzberg/