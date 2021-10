Nachbericht Demo 16.10. “United against Repression”

Am 16.10. folgten über 600 Menschen dem Aufruf des Solikreises Jamnitzer und demonstrierten lautstark unter dem Motto “United against Repression” in Nürnbergs Straßen.

Unter anderem gingen wir auf die Straße, um die Freiheit unseres Genossen Jan zu fordern, der seit über einem Monat für das angebliche Anschreien der Polizei im Knast sitzt. Obwohl er an besagtem Abend am Jamnitzer nicht anwesend war, musste er am 15. September eine 14 Monatige Hafstrafe antreten.

Das Urteil reiht sich in eine bundesweite Repressionswelle ein, die linke Strukturen kriminalisieren und schwächen soll.

Die Demonstration zeigte sich außerdem solidarisch mit Allen, die konsequenten Antifaschismus verfolgen und leben. Ob Jo und Dy, die letzte Woche zu 5 Jahre und 6 Monate, sowie 4 Jahre und 6 Monate Haftstrafe verurteilt wurden, Lina, die aktuell immernoch in U-Haft sitzt, Findus, Ella oder Adel.

Auch die Gefangenen selbst waren auf der Demo durch Grußworte präsent.

In vielfältigen Redebeiträgen wurde unter anderem auf den Kampf gegen Gentrifizierung und für bezahlbaren Wohnraum, Repression gegen linke Strukturen, Knastkritik und Polizeikritik eingegangen. Viele süddeutsche Städte und auch andere Solistrukturen waren vertreten und berichteten von ihren Kämpfen.

Die autoritäre Formierung des Staates war auch auf der Straße sichtlich spürbar. So wurde die Demo bereits nach wenigen Metern von behelmten Prügelcops mit Schlagstöcken und Pfefferspray angegriffen. Der Demonstrationszug lies sich von den zahlreichen Schikanen jedoch nicht beirren.

Laustark zogen wir durch die Innenstadt, vorbei an Bullenwache, Pressehaus&Co.

Der kämpferische Ausdruck der Demo hinterließ auch bei Passant*innen bleibenden Eindruck, etliche Jugendliche schlossen sich uns im Laufe der Demo an.

Auf der Demo haben wir gezeigt, dass wir weiterhin füreinander spektrenübergreifend einstehen – denn die Repression trifft wenige, gemeint sind wir aber Alle.

United against Repression!

Freiheit für Jan, Lina, Dy, Jo, Ella, Findus, Adel

Wir lassen euch nicht allein! Gegen das Knastsystem!

Wir als Solikreis Jamnitzer danken allen die sich an der Demonstration beteiligt haben!