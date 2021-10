(B) Kundgebung: Weg mit dem Café Mandelzweig! Coronaleugnung und rechte Hetze raus aus dem Kiez!

In Predigten leugnet Stockmann nicht nur die Gefährlichkeit des Corona-Virus, er macht sich auch über Menschen lustig, die an dem Virus verstorben sind. In einem Video vergleicht er die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mit dem Nationalsozialismus und zeigt den Hitlergruß. Befreundet ist Stockmann unter anderem mit Ex-AfD-Rechtsaußen Heinrich Fiechtner. Gegen Fiechtner wurde im April 2021 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil auch er auf einer Kundgebung den Hitlergruß zeigte.

Politisch beheimatet ist auch Stockmann klar rechts. Dies zeigt sich besonders deutlich in Stockmanns privatem Blog, in dem er seinen antimuslimischen Rassismus, seinem Antifeminismus und seine Queerfeindlichkeit sowohl in eigenen Beiträgen als auch durch verlinkte Videos und Artikel deutlich zur Schau stellt. Dort behauptet er unter anderem, dass gläubige Muslime “weiße Frauen” als minderwertig ansähen und der Islam vermittle, dass diese nichts anderes verdienen würden als sexualisierte Gewalt. In anderen Beiträgen des Blogs zieht Stockmann, sich gerade noch als “Retter der weißen Frau” stilisierend, gegen das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, Abtreibungen, "Gendermainstreaming", Sexualaufklärung und grundlegende Rechte für LGBTI+ Menschen ins Feld. Der eigene Antifeminismus wird von ihm konsequent auf Muslime projiziert und dadurch externalisiert. Muslim:innen unterstellt er pauschal, sie seien nicht integrierbar, kriminell und gefährlich. Der Islam gehört für Stockmann nicht nach Deutschland, die mittelalterlichen Ansichten seiner Sekte schon. Bevor Stockmann einen Landesverband der verschwörungsideologischen Partei "Die Basis" mitgründete, wählte er folgerichtig die AfD, die ähnlich reaktionäre Positionen vertritt, und für die er in seinem Blog ausführlich wirbt.

In der Seestraße 101 betreibt Christian Stockmann nun schon seit dreizehn Jahren ungestört das Café Mandelzweig. Das Café ist Sitz der Sekte Mandelzweig e.V und hat sich im vergangenen Jahr von einem Ort, in dem versucht wird evangelikale, rechte “Kiezarbeit” zu betreiben, zu einem wichtigen Infrastrukturpunkt der Berliner Corona-Leugner:innen Szene entwickelt. Hier treffen sich die, mit Stockmanns Sekte wahrscheinlich deckungsgleichen, “Christen im Widerstand” und "Die Basis". Der sogenannte “Demokratische Widerstand” um Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp kann hier ungestört Preisverleihungen durchführen. Es ist davon auszugehen, dass die Schmier-Touren, mit denen die Basis in der Zeit vor der Bundestagswahl den Kiez verschandelte, häufig hier ihren Ausgangspunkt hatten. Auch in Pandemie-Hochzeiten trafen sich in dem kleinen, unscheinbaren Café dutzende Menschen eng beisammen und ohne Masken. Momentan wird das Café hauptsächlich dazu genutzt, Stockmanns “Impfaufklärungsbroschüren” zu verschicken, durch die Menschen mit verzerrten Zahlen und “Quellen” aus dem verschwörungsideologischen Spektrum von der Corona-Impfung abgehalten werden sollen.

Wir dürfen nicht länger zulassen, dass rechte Pandemieleugner:innen, Antifeminist:innen, und islamfeindliche Rassist:innen unseren Kiez als Rückzugsort nutzen, um von hier aus ungestört Aktionen zu organisieren und ihre Pamphlete zu verschicken. Stockmanns Hetze gegen alle, die nicht in sein engstirniges Weltbild passen, dürfen wir in unserem Kiez nicht länger dulden!

Kommt deshalb am Samstag, den 30.10, um 15 Uhr zur Kundgebung vor dem rechten Treffpunkt und zeigt Stockmann, dass er und sein brauner Anhang hier im Wedding nicht willkommen sind!

Schluss mit der rechten Hetze in der Seestraße 101!

Weg mit dem Café Mandelzweig!

