Aufruf: Solidarität mit Francisco Solar!

Sofort wurde von Francisco selbst, als auch durch Soligruppen versucht, eine Ärztin seines Vertrauens einzuschalten, die eine Reihe von Untersuchungen durchführen sollte, um seine Ernährung umzustellen und eine möglichst autonome Behandlung für Francisco anzustreben, die ihn von den Launen der Schließer, von welchen er das Insulin erhält, unabhängiger zu machen.

Wie erwartet, heben die Bullen weder reagiert noch einen Besuch der Ärztin oder die Herausgabe der Krankenakte des Genossen ermöglicht.

Wir rufen auf Druck zu erzeugen, damit eine Vertrauenärztin zugelassen wird und alle Hindernisse für eine angemessene Behandlung beseitigt werden. Wir rufen all diejenigen auf, die die Dringlichkeit für das Lebens und die Gesundheit des Genossen spüren, sich zu mobilisieren und zu agitieren, um diese Situation der Verbote und Hindernisse für die Versorgung des Genossen aufzuheben.

Briefe, Kundgebungen, Agitation, Besuche bei Botschaften und alle Initiativen, die jede Genoss:inn, jede Gruppe oder jedes Kollektiv im Rahmen der Gegenseitigkeit für sinnvoll hält. Alles hilft, um die unendlichen Verbote in der Welt des Gefängnisses anzugreifen.

Solidarität, Agitation und Aktionen für das Leben und die Gesundheit des Genossen Francisco Solar!

Subversive und Anarchistische Gefangene auf die Straße!

****

AGAINST THE BARRIERS OF THE NATIONAL GUARD: Solidarity, agitation and action for the life and health of comrade Francisco Solar!

On September the 22nd, 2021, the anarchist comrade Francisco Solar was hospitalized inside the prison La Gonzalina de Rancagua after being diagnosed with diabetes and found on the verge of a coma.

Today the comrade is returned to module 2 of the high security wing prison and since then, the prison's medical staff together with the jailers have been trying to stabilize him in the short term through negligent and inadequate treatment. Immediately, both Francisco and part of the solidarity environment from the outside, began to organize the entry of a private doctor, to be able to perform a series of tests, modify the diet and move towards a treatment as autonomous as possible for Francisco, without depending on the mood swings of the jailers who must provide him with insulin.

As expected, the national guard has not provided any response or facilities for the entry of a private doctor or the delivery of the medical record of the comrade.

We call on everyone who feels the urgency of the situation to call for a private doctor and the lifting of any obstacle for an adequate treatment. We call on everyone who feel the urgency of the comrade's life and health to mobilize and agitate to unblock this situation of prohibitions and obstacles to the comrade's care.

Letters, concentrations, agitation, visits to embassies and all initiatives that each comrade, group or collective deems pertinent within their own ways. Everything is useful to succeed in bending the infinite prohibitions in the prison world.

Solidarity, agitation and action for the life and health of comrade Francisco Solar!

Subversive and anarchist prisoners to the street!

*******

CONTRA LOS OBSTÁCULOS DE GENDARMERÍA: ¡Solidaridad, agitación y acción por la vida y salud del compañero Francisco Solar!

El 22 de septiembre del 2021, el compañero anarquista Francisco Solar es hospitalizado al interior de la cárcel La Gonzalina de Rancagua tras detectársele diabetes y encontrarse al borde de un coma. Hoy el compañero se encuentra devuelta al módulo 2 de máxima seguridad y desde entonces personal médico/carcelero de la prisión, mediante un tratamiento negligente e insuficiente han intentado estabilizarlo.

De forma inmediata tanto Francisco como parte del entorno solidario desde afuera, comenzamos a realizar gestiones para el ingreso de una médica particular, poder realizar una serie de exámenes, modificación en el régimen alimenticio y encaminarnos hacia un tratamiento lo más autónomo posible por parte de Francisco, sin depender de los vaivenes anímicos de los carceleros que deben suministrarle insulina.

Como era de esperar, Gendarmería no ha dado respuesta ni facilidades tanto para el ingreso de una médica particular ni la entrega de la ficha médica del compañero.

El llamado es a generar presión para el ingreso de una médica particular y el levantamiento de cualquier obstáculo para un tratamiento adecuado. Por lo que llamamos a todxs quienes sientan la urgencia de la vida y salud del compañero, a movilizarse y agitar para destrabar esta situación de prohibiciones y obstáculos en la atención del compañero.

Cartas, Mitting, agitación, visitas a embajadas y todas iniciativas que cada compa, grupo o colectivo estime pertinente dentro de la mutliformidad. Todo sirve para conseguir curvar las infinitas prohibiciones en el mundo de la cárcel.

¡Solidaridad, agitación y acción por la vida y salud del compañero Francisco Solar!

¡Prisionerxs subversivxs y anarquistas a la kalle!