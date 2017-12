AVALANCHE - Ausgabe 12 der anarchistischen Korrespondenz

Um unsere Projekte zu entwickeln, um eine internationale

Korrespondenz zu schaffen, brauchen wir unter

anderem Beharrlichkeit. Etwas, das oft untergeht oder

dem selten Beachtung geschenkt wird. Einem Schmetterling

gleich, ist für viele heute dieses interessant und

morgen jenes und übermorgen ist es schon wieder etwas

Neues und was davor interessant war, ist wieder

vergessen. Diese Haltung hat nichts damit zu tun, was

die Marxisten so oft als die revolutionäre Ungeduld der

Anarchisten verleumdet haben. Nämlich dem Beharren,

dass der Angriff auf die bestehende Ordnung möglich

und notwendig ist, so schlecht die „objektiven“ Bedingungen

auch sein mögen.

Sondern es hat damit zu tun, ob man eine Projektualität

entwickelt oder ob man Opfer der Umständen ist,

von denen man, wie ein aufgeschrecktes Huhn, mal in

die eine und mal in die andere Richtung getrieben wird.

Machen wir uns keine Illusionen. Die Schlinge um unsere

Hälse zieht sich enger und enger oder, wem diese

Metapher besser gefällt, wir werden, gemeinsam mit

ganz vielen anderen Menschen, immer weiter an die

Ränder gedrückt. Werden wir auf unseren Ideen beharren?

Und in der Konsequenz Mittel und Wege suchen,

um die digitale Restrukturierung des Kapitalismus, die

momentan unermüdlich in Universitäten, Parlamenten,

Forschungslaboren,… vorangetrieben wird, anzugreifen,

mit dem Ziel sie zu zerstören? Oder vielleicht doch

kritischen Gefallen fi nden, an der tollen, ökologischen

Möglichkeiten der Smart City und der Industrie 4.0 und

uns arrangieren? Eine ähnliche Frage lässt sich im Bezug

auf das Erstarken der Neofaschisten formulieren: Werden

wir darauf beharren, dass der Faschismus lediglich

eine Modalität zur Führung des Staates und Verwaltung

des Kapitals ist und in der Konsequenz nicht nur auf den

Faschismus abzielen, sondern auch darin fortfahren die

Demokratie und die Politik an sich anzugreifen, mit dem

Ziel sie zu zerstören? Oder begnügen wir uns auf einmal

damit die „beste aller möglichen Welten“ oder „das geringere

Übel“ gemeinsam mit Kirchen, Gewerkschaften

und Liberalen zu verteidigen?

Vielleicht hänge ich mich bei diesen Fragen zu sehr an

der Beharrlichkeit auf, das mag sein, sicherlich muss

eine aufständische Projektualität auch in der Lage sein,

zu erkennen, wann etwas aufgegeben werden muss oder

sich etwas nicht mehr lohnt, weiter verfolgt zu werden.

Es mag an den sich verschärfenden Bedingungen liegen,

aber in letzter Zeit erlebe ich immer mehr Dammbrüche.

Vormalige Gefährten, die mit Stolz erzählen, dass sie

wählen gewesen sind und so weiter. Auf einmal werden

die eigenen Verstricktheiten, die eigenen Widersprüche,

die Male, in denen man den eigenen Ansprüchen an

die eigene Kohärenz nicht gerecht wird, zu allgemeinen

Ausreden. Natürlich müssen die eigenen Widersprüche

refl ektiert werden, aber es muss auch festgehalten

werden, dass die Subversion der bestehenden Ordnung

kein leichtes Unterfangen ist, welches sich von heute

auf morgen realisieren lässt.

Aus diesem Grund richten wir uns weiterhin an alle Anarchistinnen

und Anarchisten, die ein Interesse daran

haben, ihre Projektualitäten, Analysen, Refl exionen, Erfahrungen

und Kampfvorschläge zu teilen und die sich in

einem autonomen und off ensiven Anarchismus wiedererkennen,

der versucht eine informelle Internationale

aufl eben zu lassen, ohne Zentrum und ohne Hegemonie.

Weil wir weiterhin darauf beharren, dass ein internationaler

Austausch notwendig ist, um zu versuchen, die

eigene Beschränktheit zu überwinden und eigenen Qualitäten

zu potenzieren. Ausgehend von lokalen Kämpfen,

die versuchen Brüche mit der herrschenden Ordnung zu

provozieren; von Interventionsvorschlägen, wie eine

aufständische anarchistische Präsenz in einem sozialen

Aufruhr aussehen kann oder individuellen Pfaden der

verstreuten Attacke, ist die Avalanche ein kollektiver

Versuch, unsere Perspektiven und Praktiken zu schärfen,

indem wir sie miteinander konfrontieren.

Ein Staatsfeind, der sich die meiste Zeit im Territorium

aufhält, das vom österreichischen Staat kontrolliert wird