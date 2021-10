Trient: Gegen den Grünen Pass, gegen den Staat und seine Notlagen. Wir blockieren alles

Der grüne Pass ist eine Maßnahme, die nichts mit der Gesundheit zu tun hat: Er ist nur ein weiteres Instrument einer freiheitsfeindlichen Politik der Erpressung und technologischen Kontrolle, die die Spaltung und den Krieg zwischen den Armen fördert.

Diese Epidemie, wie auch andere, die noch kommen werden, ist das Ergebnis von Kapitalismus und Globalisierung, von Massentierhaltung, industrieller Zerstörung und staatlichen Kriegen zur Enteignung von Land im Namen des technologischen Fortschritts.

Die Ausbreitung der Ansteckung kann nicht durch die Akzeptanz einer Zwangsmaßnahme bekämpft werden. Lassen wir uns nicht von dem hasserfüllten Krieg zwischen Geimpften und Nichtgeimpften täuschen, hinter dem der Staat seine Verantwortung versteckt. Weisen wir diesen falschen Gegensatz zurück: Die Dichotomie besteht zwischen den Ausgebeuteten und den Ausbeuter*innen; der obligatorische grüne Pass ist ein Klassenangriff, eine neue Waffe der Erpressung und Spaltung in den Händen der Chef*innen, die uns alle betrifft, unabhängig von den Entscheidungen jedes Einzelnen.

Von den Todesfällen in Bergamo unter den Valseriana-Fabriken bis zu der neuen PNRR (nationaler Plan für Wiederaufbau und Resilienz), die von der Draghi-Regierung eingeführt wurde, ist es klar, dass die Priorität nicht die Gesundheit ist, sondern die Stärkung des Systems der Ausbeutung und Verarmung im Zuge des Ausnahmezustands.

Angesichts der Welt, die sie für uns errichten, sind Appelle, die Verfassung zu respektieren, vergeblich. Der grüne Pass ist Ausdruck einer Welt der Algorithmen und der Computereffizienz, die dem Menschen selbst den Kampf ansagt - ein Modell, das sich durchsetzen wird. Solange Technokraten, Militärs und Kapitalisten gemeinsam an der Macht sind, werden Gesetze und Gerichte nicht aufhören, Werkzeuge der herrschenden Klasse zu sein. Die Klasse, die die Massaker in den italienischen Gefängnissen von 2020 verübte, als die Insassen den Kopf erhoben; die Klasse, die die Mittel für das öffentliche Gesundheitswesen kürzte, was zum Tod von Tausenden führte; die Klasse, die die Straßen mit Militär füllte und die Fabriken offen hielt, während die Menschen an Covid starben. Es handelt sich nicht um den Kollateralschaden einer "falschen" Regierung, sondern um die Produkte innerhalb der Struktur des Staates.

Die einzige Möglichkeit, Widerstand zu leisten, besteht darin, sich selbst zu organisieren und zu kämpfen, in dem Bewusstsein, dass wir nicht aus der Notlage herauskommen, solange wir weiterhin gehorchen.

Es ist möglich, ein Jahr und sieben Monate lang die Verpflichtungen und Einschüchterungen des Staates und der Confindustria zu beenden.

Die Entschlossenheit der Hafenarbeiter*innen von Triest und Genua ist das deutlichste, solideste und aktuellste Beispiel dafür: die Blockierung der Produktion und der Warenströme, bis die Pflicht zur Ausstellung eines grünen Passes für alle Arbeitnehmer*innen aller Kategorien kompromisslos abgeschafft wird.

DER GRÜNE PASS IST NUR DIE SPITZE DES EISBERGS EINES AUSBEUTERISCHEN SYSTEMS, DAS UNS MEHR UND MEHR ZU MASCHINEN MACHEN WILL.

WEHREN WIR UNS GEGEN DIESE ZUMUTUNG

ORGANISIEREN WIR UNS AN DEN ARBEITSPLÄTZEN, IN DEN SCHULEN, AN DEN ORTEN, AN DENEN WIR LEBEN.

Versammlung nach dem Generalstreik vom 11. Oktober, Trient