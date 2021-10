B: Strabag und Geldautomat brennen

Wie Ihr vielleicht schon aus der Presse wisst, hat in der Nacht ein Strabag-transporter in Lichtenberg gebrannt. Noch nicht gemeldet wurde das Feuer an einem Geldautomaten in Kreuzberg. Für beides übernehmen wir (ein kleines autonomes grüppchen) verantwortung. Motiviert hat uns der Aufruf zu dezentralen Aktionen für den Köpi-wagenplatz der am Freitag geräumt werden soll.

PS: strabag/züblin hat von zwangsarbeit im NS profitiert und profitiert auch jetzt offensichtlich von ausbeutung und unterdrückung. seht euch mal die entstehdne skyline von berlin an: jeder zweite baukran ist von dieser firma