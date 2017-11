[DD] Transpiaktion: Make Amazon Pay!

Heute morgen haben wir zur Unterstützung der Kampagne "Make Amazon Pay" in direkter Nähe zum Amazon Devolpment Center Dresden ein Großtransparent aufgehängt.

Keine hundert Meter entfernt war an der nahe gelegenen Straßenbahnhaltestelle zu lesen: "Make Amazon Pay! Gemeinsam gegen Ausbeutung und Überwachung überall"

Wir erklären uns solidarisch mit den Streikenden Arbeiter_innen und wollen damit auch zum morgigen Aktionstag in Leipzig und Berlin aufrufen.

Das Amazon Development Center am Brauhaus 12 in unmittelbarer Nähe der Waldschlösschenbrücke bietet sich auch für zukünftige lokale Aktionen an.

Zugtreffpunkt für eine gemeinsame Anfahrt nach Leipzig ist Freitag morgen um 7 Uhr am Bahnhof Dresden-Neustadt.

Hintergründe zum Streik und der Kampagne sind zu finden unter makeamazonpay.org