Wuppertal: Besuch bei AfDler Peter Hoppe

Kurz vor der Bundestagswahl am morgigen Sonntag besuchte heute Mittag eine Gruppe von Antifaschist:innen den Wuppertaler AfDler Peter Hoppe an seinem Wohnort (Wichernweg 1) in Wuppertal-Elberfeld.

Während des Besuches wurde die Nachbar:innenschaft über sein Treiben aufgeklärt. Flugblätter wurde in den umliegenden Straßen verteilt und die neugestrichene Fassade des Wohnhauses bekam einen neuen Anstrich. „NO AFD“ und „P. HOPPE RASSIST“ schmücken jetzt die Wände am Wohnhaus.