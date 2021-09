Weiterer Anquatschversuch in Hamburg

Mitte August fand in Hamburg ein Anquatschversuch durch den Verfassungsschutz statt. Die betroffene Person wurde von zwei Männern vor dem Betrieb mit Namen angesprochen. Sie äußerten, dass sie sich für die antifaschistische Bewegung in Hamburg interessierten und die Arbeit der betroffenen Person dabei. Dabei haben sich die zwei selbst als Antifaschisten bezeichnet und erst auf direkte Frage erklärt, dass sie Mitarbeiter des Verfassungsschutz seien. Die betroffene Person machte keine Aussage. Die beiden Verfassungsschützer betonten ein weiteres Mal, dass sie gerne über die antifaschistische Bewegung in Hamburg sprechen würden, da sie "ja auch Antifaschisten" seien und boten der betroffenen Person eine Telefonnummer an. Das Angebot wurde von der betroffenen Person abgelehnt, das Gespräch umgehend von ihr beendet und die Situation verlassen.

Eine kurze Beschreibung der beiden Mitarbeiter des Verfassungsschutz (beide ca. Mitte 30):

Person 1: Etwa 1,60 Meter groß, dunkelblond, Brille, große schiefe Zähne

Person 2: 1,75 Meter groß, dunkle Haare, Bartstoppeln