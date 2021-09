Tödliche Psyche? Was steckt dahinter?

"Die Statistik zeigt die Anzahl der jährlichen Todesfälle aufgrund von psychischen und Verhaltensstörungen (ICD 10 Diagnosekapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen F00-F99) in Deutschland in den Jahren 2008 bis 2019. Laut dem Statistischen Bundesamt starben im Jahr 2019 deutschlandweit 57.839 Menschen infolge von psychischen und Verhaltensstörungen. "

"Von 504 784 in der BRD behandelten Psychiatriepatient/inn/en kamen 1996 bei einer durchschnittlichen Verweildauer von 36,5 Tagen 3 125 zu Tode. Hierin sind 76 724 Suchtpatient/inn/en mit 47 Todesfällen enthalten. Das sind von jedem/r nachzulesende Zahlen des statistischen Jahrbuchs 1998."

"Es gibt wenig sichtbare und umso mehr unsichtbare Tote in und durch Allgemeinpsychiatrien, Forensiken, Heime(n), etc. Hinter Schweigepflicht, Datenschutz und nicht veröffentlichten Statistiken in bester Kooperation mit der Justiz und im Zu- bzw. Wegschauen der Politik werden Tode durch Psychopharmaka, medizinische Behandlungsfehler, unterlassene Hilfeleistungen, Gewalttaten und Suizide im und durch den institutionellen Rahmen versteckt und vertuscht. Suizide werden per se selten im Zusammenhang mit Psychiatrie und Psychopharmaka verhandelt. Im Gegenteil legitimiert sich Zwangsbehandlung mit der Behauptung, vor „Eigengefährdung“ zu schützen. Fakt ist, dass die Suizidrate nach Klinikaufenthalten und/oder Psychopharmaka-Einnahmen rapide ansteigt und Suizide ebenfalls in Kliniken stattfinden. Giftige Medikamente wirken auf ihre Weise – mit heftigsten und tödlichen Nebenwirkungen.

Eine gewaltsame Einweisungs-, Absonderungs- und Fixierungs-Praxis fordert ebenfalls Tote. Alleine in Bremen, Hamburg, Heidelberg und Lübeck verstarben seit 2017 mindestens sechs Menschen an Gewaltsituationen in Allgemeinpsychiatrien und Forensiken."

"Nach Untersuchungen sterben mehr als 10000 Menschen jährlich infolge oder während psychiatrischer Behandlung. RDL sprach mit einem Freiburger Aktivisten über diesen Tag und über die Freiburger alternativ-psychiatrischen bzw. psychiatriekritischen Strukturen und Anlaufstellen."

