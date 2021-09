Afdler Rainer Kraft zuhause besucht!

Vergangene Nacht besuchten Antifaschist*innen den Bundestagspolitiker und Landesgruppensprecher der Afd Bayern; Rainer Kraft in Langweid am Lech. Seine Hausfassade wurde von mehreren Farbbomben sichtbar markiert. Auch die Einfahrt zu seinem Haus wurde mit dem Spruch:"Nazis angreifen" besprüht. Die umliegenden Straßen wurden durch Outingflyer informiert, wer in der Nachbarschaft so ansässig ist.

Wer ist Rainer Kraft?

(aus dem Flyer)

Warum haben wir das gemacht?

Herr Kraft ist nicht nur Mitglied des Bundestags der AfD, welche

Faschisten in ihren Reihen toleriert und unterstützt, Rainer Kraft war

auch Unterzeichner der Erfurter Resolution, der Gründungserklärung

des „Flügels“ in der AfD. Auch pflegt er eine Nähe zur

rechtsextremistischen „Identitären Bewegung“.

Auch den Klimawandel leugnet er und den Treibhauseffekt gibt es laut

ihn nicht, genauso wenig wie CO 2 für ihn ein Treibhausgas ist.

In Zeiten eines wachsenden Rechtsrucks und einer sich

abzeichnenden Krise, gilt es zusammenzustehen und spaltende Hetzer

anzugreifen!

Rainer Kraft`s Rassismus und Sexismus spaltet uns als

Lohnabhängige und verhindert, dass wir gemeinsam für unsere

Interessen kämpfen. Diese stehen im Widerspruch zur AfD, denn die

AfD und auch Herr Kraft, stehen auf der Seite des Kapitals. So fordert

die AfD eine Kürzung der Sozialleistungen und ein höheres

Renteneintrittsalter, sowie eine weiter Privatisierung in allen Bereichen.

Das Programm der AfD steht also für eine neoliberale Politik im

Interesse des Kapitals und ist als ein Angriff auf die Errungenschaften

der Arbeiter*innen-Bewegung zu verstehen.

(Ende)

Den Rechten keine Ruhe!