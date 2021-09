[LE] Sparkasse eingeschmissen - Köpiplatz bleibt

Die Filiale wurde im Juli schon zwei mal kaputt gemacht bei den Räumungsversuchen der Rigaer 94 und der Tiefe 3. Diese Bank hat so viele große Fenster daher bietet sie gutes Ziel. Wir taten dies in Solidarität mit der Köpi und em Köpi-Wagenplatz der bald geräumt werden soll. Unsere Wut über den verdammten Rot-Rot-Grünen Senat in Berlin hat nach den vergangenen Räumungsversuchen der bedrohten Freiräume in Berlin neue Stufen angenommen. Wir können es kaum erwarten wieder nach Berlin zu dürfen und die Köpi zu verteidigen.

Köpi, Rigaer, Potse bleiibt

One Struggle One Fight

Rache für die Liebig, das Syndikat und die Meuterei