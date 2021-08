[WE] Demonstrationsbericht „Antifaschismus vervielfältigen – Gegen Faschismus, Staat und ihre Handlanger!“ in Weimar

Die Demonstrierenden waren gut vorbereitet, sodass viele Transparente Inhalte nach aussen getragen und Teilnehmende nach innen geschützt haben. Der Lautsprecher kam nur während der Kundgebungen zum Einsatz, während des Laufens wurden durchgehend und lautstark Parolen gerufen. Es gab zwei Zwischenkundgebungen und eine Endkundgebung, bei denen verschiedenen Beiträge verlesen wurden. Zu Beginn wurde der Aufruf (1) verlesen und auf die Vorkontrollen aufmerksam gemacht. Die erste Kundgebung fand vor der lokalen Bullenwache statt. Zuvor wurde nicht genehmigt, dass die Demonstration vor der Wache stehen bleibt, was zumindest für den ersten Redebeitrag übergangen wurde. Dieser bezog sich auf die Machenschaften der Weimarer Polizei und zeigte die Kontinuität der Willkür und Repression, die seit Jahren von der Wache ausgeht. So wurde unter anderem das Handeln der Bullen bei Weimar im April in den Fokus gerückt. (2) Anschließend folgte ein Aufruf gegen den Neonaziaufmarsch, welcher am 07.08. in Weimar stattfinden soll. (3) Die zweite Kundgebung fand vor dem neuen Bauhausmuseum statt. Hier wurden Beiträge zum Stand des 129-Verfahrens Weimar/Leipzig/Berlin und der Öffentlichkeit hierzu verlesen. (4) Endpunkt war der Startpunkt, an dem erneut zum Protest gegen den Naziaufmarsch kommendes Wochenende aufgerufen wurde. Ein paar wenige Nazis äußerten im Anschluss ihren Unmut über die Demonstration und luden zu ‚fairen‘ Kämpfen in Nachbardörfern ein.

Nach aktuellem Informationsstand gab es im Nachhinein keine weiteren Schikanen der Bullen oder Auseinandersetzungen mit Nazis und alle konnten gestärkt nach Hause gehen.

