[B] Vollversammlung 6.6.2021 - Kämpfe intensivieren

Diese Orte sind wichtig für unsere Selbstorganisierung, sie sind die Orte an denen wir unsere Solidarität und gegenseitige Hilfe teilen können.

Viele Orte sind auch als Wohnraum von der Gentrifizierung betroffen, die in der gesamten Stadt zur Marginalisierung und Eliminierung vieler Teile der Gesellschaft beiträgt.

Darum wollen wir uns nicht nur auf die Interkiezionale als Struktur fokussieren, sondern viel mehr mit allen Menschen die sich in Bezug zu den emanzipatorischen Kämpfen in der Stadt setzen in einen Austausch treten

Hier sind einige Fragen die uns im Blick auf diese VV wichtig erscheinen:

Wie wollen wir unsere Kämpfen weiterführen? Wie in den letzten Monaten zu sehen war, hält die defensive Haltung nicht davon ab unsere Räume zu verlieren. Wollen wir trotzdem so forfahren oder können wir etwas verändern? Haben wir Vorschläge?

Wie kann es sein, dass es so wenig Konvergenz zwischen unseren Kämpfen gibt wo es doch klare ideologische Nähe und Verbundenheit gibt? Wie sollten wir unseren Umgang mit anderen Strukturen ändern? Wie können wir stärkere solidarische Netzwerke zwischen uns knüpfen?

Wollen wir weiter einen Fokus auf besondere Tage (zb. TagX) beibehalten oder eher breiter gegen den allgemeinen Angriff auf unsere Kämpfe mobilisieren?

Gerade sind die R94 und der Køpi Wagenplatz die am akutesten bedrohten Projekte und sehen einer Möglichen Räumung entgegen.Welche Strategie sollten wir ansetzen? Können wir mit der anhaltenden defensiven Dynamik brechen und andere Wege gehen?

Wir schlagen vor nach der VV mit praktischen Übungen und einem Austausch unsere Demokultur zu stärken

General assembly for intensifying our struggles

We invite your structures and you people to the General Assembly (GA) on 06.06.21 at Mehringhof, for a general reflexion and discussion about our tactics in the pasts months but also, and most importantly, about how we continue the struggle for our spaces that are under constant attack. Those places are important for our self-organization, where we share solidarity and mutual-aid. Additionaly, some are also living spaces that are threatened by a gentrification process that affect all the city and contribute to the the marginalization and elimination of some parts of the society. For this reason, we don’t want to focus only on the structure of Interkiezionale, but on all people that feel connected with emancipatory struggles in the city.

Here are some questions we hope can enable us to go into a reflection and be ready to debate in the GA:

How do we continue with our struggle? As we see in the pasts months, our defensive position doesn’t prevent the loss of spaces. Do we want to continue this way or can we change? Do we have some proposals?

Why is there so little convergence of the struggles that we have a clear ideal connection with? How should we change our approach to other structures? How we can create stronger solidarity networks between us?

Do we want to keep the focus on special days (eg.Tag X) or we want to mobilize broader against the attack on our struggles?

R94 and Køpi Wagenplatz are the projects that are threatened now and facing a possible eviction. Which tactics should we use? Can we break with the prevailing defensive dynamic and work on other ways?