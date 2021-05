Let in the clowns! Die Landesparteitage der Berliner AfD und das geheimnisvolle Zelt in Marzahn-Hellersdorf

Anfang Mai hatte die Berliner AfD bekannt gegeben, dass sie ihre nächsten Landesparteitage für den 5. und 6., sowie den 12. und 13. Juni plane. Unklar war bisher nur der Ort, diesen wollte die AfD nicht verraten. Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen und weil es in Berlin auch einfach mittlerweile gute Tradition ist, dass die Antifa verkündet, was und wo von der AfD angemietet wurde: Die Landesparteitage der Berliner AfD finden auf der vermüllten Wiese zwischen der Haltoner Straße und den Gleisen der angrenzenden U-Bahn statt. Ja, richtig gehört. Aber der eigentliche Witz kommt noch! Die absurde Idee, wenn man mit seinem rassistischen Knalltüten-Verein in Berlin keine Räume mehr bekomme, einfach irgendwo im Stadtgebiet ein Zelt aufzubauen, kursiert in Kreisen der Partei ja schon länger. Allerdings hatten selbst wir unsere Zweifel, ob die gefährliche Mischung aus Verzweiflung und Wahn wirklich schon so weit fortgeschritten sei, dass dies irgendwann tatsächlich in Betracht gezogen werde. Nun ist es also so weit. Die Berliner AfD geht campen. Mitten in der Stadt. Aller Räumlichkeiten beraubt, haben sie sich schlussendlich ein großes Zelt besorgt. Für die Clowns von der Berliner AfD ist das Ganze nicht mal überraschend. Es ist im Grunde eigentlich nur konsequent für eine Partei, die für ihre letzten Parteitage eine heruntergekommene, klebrige Tanzschule ohne Brandschutztüren am Stadtrand und einen Ponyhof mit Wasserspielplatz am Arsch der Welt für angemessen hielt, nun als nächstes ein klappriges Partyzelt auf einer zugemüllten Wiese direkt neben den Bahngleisen aufzubauen. Wie ernst nehmen sich diese Leute eigentlich selbst noch? Naja, das soll nicht unser Problem sein.

Die spannendere Frage für uns ist eher: Wie kamen die Clowns an die Wiese? Und da wird es jetzt doch nochmal überraschend. Auf die Anfrage von Georg Pazderski an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller nach einer Vermietung von Räumen für einen AfD Landesparteitag im Oktober 2019 antwortete die Senatssprecherin Claudia Sünder noch, "dass weder der Regierende Bürgermeister alleroberster Saalvermieter in Berlin ist noch die Senatskanzlei die Organisationszentrale der AfD". Diese Aussage scheint inzwischen ihre Gültigkeit verloren zu haben. Denn Vermieter der Wiese für die kommenden AfD Parteitage ist (Trommelwirbel!) die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) und damit liegt die Zuständigkeit für den gesamten drohenden Fascho-Zirkus bei der Senatsverwaltung für Finanzen, also bei Matthias Kollatz (SPD). Ob Matthias mit dieser Aktion schon mal auf seine ganz eigene Weise den SPD-Wahlkampf im Herbst vorbereiten wollte, oder einfach nur tierisch Bock auf eine rassistische Großveranstaltung in einem Zirkuszelt hatte, wissen wir nicht. Was Kollatz damit aber geschafft hat, ist etwas, das Pazderski sehr lange nicht gelungen ist. Matthias Kollatz hat es damit geschafft, einen Landesparteitag der AfD innerhalb der Stadtgrenzen von Berlin zu ermöglichen. Weit über 100 Berliner Locations sagten in den letzten Jahren Nein zur rassistischen, sexistischen und menschenverachtenden Hetze der AfD. Die Berliner Immobilienmanagement GmbH und Matthias Kollatz (SPD) machen diese Hetze auf einer Wiese in Biesdorf nun möglich. Ob die Berliner SPD dazu Fragen an Matthias Kollatz hat, wissen wir nicht. Die Berliner*innen aber werden sicherlich nicht vergessen, wer den braunen Zirkus in ihren Kiez geholt hat! Fragen zur Vermietung an die AfD nimmt sowohl die BIM, wie auch das Büro von Matthias Kollatz, sicherlich gerne entgegen.

BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH

Keibelstraße 36

D-10178 Berlin

Telefon: +49 30 90166 1660

E-Mail: info@bim-berlin.de

Senatsverwaltung für Finanzen

Senator Dr. Matthias Kollatz

Persönlicher Referent: Philipp Meng

Tel.: (030) 90204166

E-Mail: Philipp.Meng@senfin.berlin.de

Den rechten Zirkus beenden! AfD-Landesparteitag in Marzahn-Hellersdorf zu Brei stampfen!

Anlieferung und Aufbau des Zelts für den AfD-Landesparteitag sollen schon am 25. Mai beginnen. Das kackbraune Zirkuszelt soll dann bis zum 18. Juni dort stehen bleiben. Offenbar wird ein nicht allzu geringer Aufwand betrieben, um den Faschos der Berliner AfD endlich einen Parteitag innerhalb der Stadt zu ermöglichen. Haltet daher weiter Augen und Ohren offen! Für ihre Parteitage ist die AfD angewiesen auf externe Dienstleister*innen. Die Getränkebestellung, Service-Personal, die Security, die Bühnentechnik, Licht- und Sound-Anlage, Deko, Tageslichtbeamer und Leinwand, das Anliefern und der Aufbau: Meldet jede Info, die im Zusammenhang mit den anstehenden AfD-Landesparteitagen in Marzahn-Hellersdorf stehen könnte an das antifaschistische Meldeportal verpetzdieafd.noblogs.org und vergesst nicht: Jede Info schadet der AfD!

Haltet euch außerdem jetzt schon die Termine 5. und 6., sowie 12. und 13. Juni frei! Der AfD-Zirkus wird nicht unbeantwortet bleiben!

Achtet auf Ankündigungen und Infos zu den geplanten Protesten unter:

twitter.com/noafdberlin

facebook.com/noafdberlin

keinraumderafd.blogsport.eu

Hashtag: #noLPT

Den AfD-Landesparteitag in Marzahn-Hellersdorf zu Brei stampfen!

Keine Wiese, kein Zelt und kein Raum der AfD!