Am 25.02.2021 wurde in Neubrandenburg am Busbahnhof ein Transpi aufgehangen und Flyer in der Stadt verteilt. Der Anlass ist das Gedenken an Mehmet Turgut der am 25.02.2004 in Rostock von Neonazis aus dem NSU-Netzwerk ermordet wurde. Er wurde nur 25 Jahre alt.

KEIN VERGEBEN, KEIN VERGESSEN!

NEO-NAZIS MIT ALLEN MITTELN BEKÄMPFEN!