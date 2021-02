Hertz im Visier. Für Dimitris Koufontinas!

Die griechische Demokratie ermordet in diesen Stunden den Mann, der das Vermächtnis der Revolutionären Organisation 17. November gesichert hat. Die Kapitalist*innen und ihre Handlanger*innen in den Parlamenten dachten, sie könnten dieses große Kapitel des Kampfes auslöschen. Doch alles was sie können, ist seine Folter anzuordnen um sein Leiden in die Länge zu ziehen. Was in den letzten Wochen passiert ist, macht nicht nur einen Kämpfer unsterblich sondern gibt einer ganzen Idee neue Kraft.

Mit dem Feuer unter einem Truck von Hertz, Versorger der griechischen Bullen, senden wir einen revolutionären Salut an den unbeugsamen Kämpfer und nehmen ihn mit auf unserem Weg, auch wenn sein Körper als letztes, stärkstes Mittel seines Kampfes mit der Erde wiedervereinigt sein wird. Unser gemeinsamer Weg wird noch an vielen Zielen vorbeiführen. Die Angriffe auf die Ausbeuter*innen und Unterdrücker*innen werden weitergehen, die Kollaborateure sollen sich nicht in Sicherheit wiegen.

Jene Kraft die hinter Dir steht

ist die Kraft der Solidarität!