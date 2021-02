(Frankreich, Montreuil) Graffitis in Solidarität mit den bedrohten Besetzungen

* english and french below *

Vom 15. zum 18. Februar 2021 haben wir eine Graffitioffensive in Montreuil, 93, durchgeführt. Wir hoffen, dass die Wände noch lange unsere Solidaritäten zu den bedrohten Räumen tragen werden.

Die Bilder sprechen für sich.

Für mehr Infos:

ZAD du Carnet:

https://zadducarnet.org/

https://nantes.indymedia.org/articles/54854

Toulouse, avenue du Fronton:

https://iaata.info/Roland-les-squatteurs-et-les-medias-4647.html

https://nantes.indymedia.org/articles/54888

https://nantes.indymedia.org/articles/54881

Rigaerstrasse 94:

https://rigaer94.squat.net

https://nantes.indymedia.org/articles/54895

https://nantes.indymedia.org/articles/54894

Liebe, Mut und Unterstütztung für die ZAD du Carnet, die FreundInnen in Toulouse, die Rigaerstraße 94 und alle von Räumung bedrohte Projekte und Häuser.

Es leben die Squats; für die Anarchie.

-----

(France, Montreuil, 93) Graffitis in solidarity to the endangered occupations

From the 15th to the 18th of february, we carried out a grafiti offensive on the walls of Montreuil! We hope that those walls will carry our solidarities to the endangered places for a while.

The pictures speak for themselves.

More informations:

ZAD du Carnet:

https://zadducarnet.org/

https://nantes.indymedia.org/articles/54854

Toulouse, avenue du Fronton:

https://iaata.info/Roland-les-squatteurs-et-les-medias-4647.html

https://nantes.indymedia.org/articles/54888

https://nantes.indymedia.org/articles/54881

Rigaerstrasse 94:

https://rigaer94.squat.net

https://nantes.indymedia.org/articles/54895

https://nantes.indymedia.org/articles/54894

Love, courage and support to the ZAD du Carnet, to our friends in Toulouse, to the Rigaerstrasse 94 and to every projects and houses which are threatened to get evicted.

Long live the squats; for the anarchy.

-----

(Montreuil, 93) Des tags en solidarité avec les occupations menacées

Du 15 au 18 février 2021, nous avons mené une offensive de tags sur les murs de Montreuil! En espérant que ces murs portent encore longtemps nos solidarités avec les lieux menacés.

Laissons parler les images.

Pour plus d'infos :

ZAD du Carnet:

https://zadducarnet.org/

https://nantes.indymedia.org/articles/54854

Toulouse, avenue du Fronton:

https://iaata.info/Roland-les-squatteurs-et-les-medias-4647.html

https://nantes.indymedia.org/articles/54888

https://nantes.indymedia.org/articles/54881

Rigaerstrasse 94:

https://rigaer94.squat.net

https://nantes.indymedia.org/articles/54895

https://nantes.indymedia.org/articles/54894

Amour, courage et soutien à la ZAD du Carnet, aux copain.es de Toulouse, à la Rigaerstrasse 94 et à tous les projets et maisons menacé.es d'expulsion.

Vivent les squats, pour l'anarchie