(B) AfD Unterstützer*innen vom KuDamm

Der Alt-Berliner Biersalon ermöglichte am 17.06.2020 gleich drei Bezirksverbänden einen gemeinsamen Stammtisch in ihren großen Räumlichkeiten am Kurfürstendamm 225-226, nahe des Breitscheidplatzes. Beworben wurde der Stammtisch mit einem Beitrag von Stephan Brandner als Mitglied des Bundestages. Dieser war im August 2020 vielfach in den Medien, weil er sich weigerte im ICE eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und sich daraufhin in der Zugtoilette vor den Schaffner*innen und der dazugerufenen Bundespolizei versteckte. Davor fiel er bereits durch seinen beleidigenden Umgang im Bundestag und seine Unterstützung für Andreas Kalbitz auf, der auf Grund seiner Nazivergangenheit aus der AfD ausgeschlossenen wurde.

Eingeladen hatten die Verbände Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf. Der Letztere war prominent durch Gottfried Curio vertreten. Er hetzt gerne gegen Geflüchtete, schwadroniert über die “Migration als Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts” und glaubt daran, dass Merkel und “die Linksgrünen” sich “still und heimlich ihr neues Volk” schaffen wollen. Weiter waren Harald Laatsch und Kristin Brinker aus seinem Bezirksverband vertreten. Vom Bezirksverband Charlottenburg-Wilmersdorf waren Hugh Bronson und Michael Seyfert vor Ort.

Der Biersalon hatte bereits im Februar eine Veranstaltung der rechten Wochenzeitung “Junge Freiheit” bewirtet, bei der auch Andreas Kalbitz und Alexander Gauland zugegen waren. Auf Nachfrage gaben die Betreiber an, alle Parteien und Personen bewirten zu wollen, die sich verfassungsgemäß verhalten und keine “Gefahr für unseren Rechststaat [sic]” darstellen. Als verfassungsfeindlich abgestrafte Abgeordnete werden angeblich des Hauses verwiesen. Außerdem zeigte er Verständnis für den Attentäter von Hanau, der womöglich ein in die Ecke gedrängter Mensch gewesen sei.

Am anderen Ende des Kurfürstendamms in der Hausnr. 111 hat das Ristorante Rapallo seine Räumlichkeiten. Dort fand am 17.10.2020 die Wahl zum Bezirksvorstand der AfD Charlottenburg-Wilmersdorf statt, bei der sich der oben genannte Hugh Bronson als Bezirksvorstand durchsetzen konnte.

Hugh Bronson ist Mitglied des angeblich aufgelösten faschistischen Flügels der AfD. Dass durch dessen formale Auflösung auch die Strukturen verschwunden sind, darf stark bezweifelt werden. Er hat das Lokal auch schon früher für Parteiveranstaltungen nutzen können und wohnt in der Umgebung. Die Betreiber haben auf eine Kontaktaufnahme nicht reagiert und scheinen lieber ein gutes Verhältnis mit der AfD pflegen zu wollen.

Die AfD auf die Straße setzen! Keine Vermietung an die AfD!

Alt-Berliner Biersalon

Kürfürstendamm 225-226

10719 Berlin

alt-berliner-biersalon.de

info@altberlinerbiersalon.de

Vertreten durch: Guido Greifenberg, Thorsten Klingbeil

Bewertungsportale Biersalon:

https://www.yelp.com/biz/alt-berliner-biersalon-berlin?osq=alt+berliner+biersalon

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g187323-d2035215-Reviews-Alt_Berliner_Biersalon-Berlin.html

Ristorante Rapallo

Kürfürstendamm 111

10711 Berlin

ristorante-rapallo-berlin.de

rapallo@outlook.de

Vertreten durch: Ali Ibrahim Karim

Bewertungsportale Rapallo:

https://www.yelp.de/biz/ristorante-rapallo-berlin?osq=ristorante+rapallo

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g187323-d12537216-Reviews-Ristorante_Rapallo-Berlin.html

https://www.ristorante-rapallo-berlin.de/review