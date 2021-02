Nazi-Outing: Dave Sander und Nico Jürgensmeier

Wir haben in der Nacht zum 16.02.2021 die Neonazis Nico Jürgensmeier und Dave Sander im Bremer Steintorviertel geoutet. Auf Plakaten und Flugblättern teilten wir der interessierten Nachbar_innenschaft mit, wer in der Bohnenstraße 3 wohnt bzw,. ein und ausgeht,

Nico Jürgensmeier nimmt regelmäßig an Nazi-Veranstaltungen teil. Er demonstrierte mit der Partei „Die Rechte“, ist auf Fotos der Neonazigruppe „Phalanx 18“ zu sehen und nahm an den rechten Querdenken-Demonstrationen teil. Zudem besuchte er Nazi-Konzerte und eine interne Veranstaltung der Holocautleugnerin Ursula Haverbeck. Jürgensmeier ist oft zu Besuch bei seinem Nazi-Kumpel Dave Sander in der Bohnenstraße 3. Auch Sander nahm an Aktionen von „Phalanx 18“, Querdenken und der Partei „Die Rechte“ teil.

Kein Vergeben. Kein Vergessen.

Nazis raus aus der Anonymität!