[ffm] deutsche bank-filiale eingedengelt und besprüht - stop supporting turkey!

die faschistische türkische armee hat mit ihrer neuen offensive auf die medya-verteidigungsgebiete der pkk-guerilla begonnen. erklärtes ziel erdogans ist es, die region gare im nordirak, die region dêrik in rojava/nordost-syrien und den jesidischen sengal, der erst 2014 nach dem genozid an den jesiden von der pkk aus den händen des is befreit wurde.

alle unterstützer und kollaborateure des türkischen faschismus sind legitime und notwendige ziele!

wir stehen schulter an schulter mit der revolution in kurdistan und fordern alle antifaschistischen, emanzipatorischen kräfte in deutschland auf, dies auch zu tun!

nieder mit dem türkischen faschismus!

hoch die internationale solidarität!