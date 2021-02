Wir haben ein Interview mit 2 Menschen aus der Soli-Gruppe geführt. Das Gespräch dreht sich um den den Prozess, die Arbeit der Soligruppe, Solidarität und darum wie es weitergeht.

Ihr findet weitere Infos hier:

Text den die 3 kurz nach dem Urteil veröffentlicht haben (wird im interview erwähnt):

https://parkbanksolidarity.blackblogs.org/zurueck-auf-der-parkbank

Infos/Berichte vom Prozess:

https://parkbankprozess.blackblogs.org/

Soli-Blog für die 3 von der Parkbank:

https://parkbanksolidarity.blackblogs.org/

Das Interview (20min) anhören und runterladen könnt Ihr hier:

https://frequenza.noblogs.org/post/2021/02/09/interview-zum-prozess-gegen-die-3-von-der-parkbank/

-----------------english voice over--------------------------

We did a interview with 2 persons from the support-group of the so called park bench 3 case in Hamburg. we talked with them about the case, their work, solidarity and how the case will go on.

you can find the text (in german language) published by the 3 accused what is mentioned during the interview here:

https://parkbanksolidarity.blackblogs.org/zurueck-auf-der-parkbank

more infos/reports about the trial you can find here:

https://parkbankprozess.blackblogs.org/

more infos about the case (in english and german language) you can find here:

https://parkbanksolidarity.blackblogs.org/

you can listen or download the english voice over (20 min) at our blog:

https://frequenza.noblogs.org/post/2021/02/09/interview-about-the-park-bench-3-case-hamburg/