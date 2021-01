Angriff auf das Night Time

In der Nacht vom 21. auf den 22. Januar haben wir die Neonazi-Kneipe „Night Time“ mit „161“ markiert und die Schlüssellöcher des Haupteingang mit Sekundenkleber zugeklebt.

Sowohl BesucherInnen als auch Personal der Kneipe unweit des Rathauses sind bekannter Teil der neonazistischen Strukturen in Kassel. So stehen beispielsweise Christian Möhring und Lukas Lange hinter der Theke. Möhring hat Nazi-Tattoos wie die schwarze Sonne und White-Power-Symbole, besuchte 2018 ein Konzert der Neonazi-Band Oidoxie und kann zu den Blood&Honour- Strukturen gezählt werden. Auch Lange, welcher der Old Shool Society angehörte, besucht regelmäßig Nazi-Veranstaltungen wie zuletzt etwa eine Demonstration der Partei Die Rechte in Braunschweig am 19.12.2020.

Das Night Time ist seit Jahren einer der wenigen offenen Treffpunkte für die örtliche rechte Szene. Auch das Umfeld des Mörders von Walter Lübcke ging hier ein und aus. Nach wie vor treffen sich hier rechte Hooligans und Neonazis.

Nicht zuletzt die Morde an Halit Yozgat, Walter Lübcke und die weiteren Mordversuche der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass die Gefahr, die von den bestehenden rechten Strukturen Kassels ausgeht, systematisch unterschätzt wird. Ein offener Szene-Treff darf nicht weiter hingenommen werden!

Kein Raum den Faschisten!