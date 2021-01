NO DEPORTATION! Not in a Pandemic, Not Ever!

We are outraged! While the government asks us all to stay home during lockdown, some of us have no choice but to resist mid-night deportation raids and to resist being forced in charter-planes. If the government thinks they can get away with this in silence, they are wrong. More than ever, we need solidarity. More than ever we need to confront this government with our demands:

No Deportation! Not now, while a pandemic is raging! And not ever!

----------------------------------

KEINE ABSCHIEBUNG! Nicht in einer Pandemie, niemals!

Wann: Samstag, 6. Februar, 14:00

Wo: Reichstag / Platz der Republik

-- das Parlament umzingeln // in einer Menschenkette mit 2 Metern Abstand --

Deutschland schiebt derzeit mehr als vor der Pandemie ab! In den letzten drei Monaten läuft die Abschiebemaschine auf Hochtouren. Wir haben seit November 42 Sammelabschiebungen per Charterflug gezählt. Mitten in der Pandemie, die gerade ihren Höhepunkt erreicht. Jede Abschiebung ist ein rassistischer Akt. Dies in einer Pandemie zu tun, macht den Rassismus noch offensichtlicher.

Wir sind empört! Während die Regierung uns alle auffordert, während des Lockdowns zu Hause zu bleiben, haben einige von uns keine andere Wahl, als sich den nächtlichen Abschiebe-Razzien zu widersetzen und sich dagegen zu wehren, in Charter-Flugzeuge gezwungen zu werden. Wenn die Regierung denkt, dass sie damit schweigend durchkommt, liegt sie falsch. Mehr denn je brauchen wir Solidarität, mehr denn je müssen wir dieser Regierung mit unseren Forderungen gegenübertreten:

Keine Abschiebung! Nicht in einer Pandemie - niemals!

----------------------------------

PAS DE DEPORTATION, ni pendant la pandémie, ni jamais!

Quand : Samedi 6 février, 14h00

Où : Reichstag / Platz der Republik

-- entourer le parlement // dans une chaîne humaine à 2 mètres de distance --

Actuellement, l'Allemagne procède à plus de déportations qu'avant la pandémie ! Ces trois derniers mois, le système de déportations à fonctionne à plein régime. Nous avons compté 42 vols charter de déportations depuis novembre. En plein cœur de la pandémie qui atteint actuellement son pic. Chaque expulsion est un acte de racisme. Faire cela en pleine pandémie rend le racisme encore plus évident.

Nous sommes indignés ! Maintenant que le gouvernement nous demande de rester chez nous pendant le confinement, certains d'entre nous n'ont pas d'autre choix que de résister aux raids d'expulsion en pleine nuit et de ne pas être contraints de prendre l'avion charter. Si le gouvernement pense qu'il peut continuer avec cela en silence, il se trompe. Plus que jamais, nous avons besoin de solidarité. Plus que jamais, nous confrontent ce gouvernement à nos demandes :

Pas de déportations! Ni pendant la pandémie, ni jamais !