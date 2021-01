Anarchistische Lebensmittelhilfe: Bericht Januar 2021

Im Januar 2021 haben wir zwei Mal verteilt: Einmal in Bochum und neu auch in Dortmund. Aufgrund ausreichender Spenden und einer Förderung aus dem Störtebeker Fond des Kollektivbetriebs Café Libertad Kollektiv (dessen Kaffee ihr u.a auch im Black Pigeon kaufen könnt) konnten wir die Menge von Lebensmittel vervierfachen.

In Dortmund wollten wir eigentlich im anarchistischen Zentrum Black Pigeon (Scharnhorststrasse 50) eine Verteilstelle einrichten, was wir aber aufgrund des Lockdowns nicht konnten. Sobald die Buchläden wiedereröffnen wir es dort jeweils ab dem 4. Freitag im Monat ab ca. 14.00 Uhr die Möglichkeit geben Lebensmittel mitzunehmen. Dafür veröffentlichen wir noch mal eine gesonderte Ankündigung. Bis dahin liefern wir dort weiter direkt an Menschen.

Aufruf zu mitmachen!

Wir sind gerade genug Menschen, um wenn nicht mehr als eine Person ausfällt, die aktuelle Liefermenge zu bewältigen. Da wir aber die Lieferungen sicher gewährleisten wollen und, sollte es in der nächsten Zeit noch mehr Spenden geben, die Menge der Lebensmittel noch ausweiten wollen, suchen wird dringend nach mehr Menschen, die sich am Projekt beteiligen wollen. Wenn ihr Interesse habt meldet euch per Mail: alhbo(at)riseup.net.

Spenden für Bollerwagen, Flyer und Essen

Für den Transport wollen wir außerdem zeitnah einen Bollerwagen anschaffen. Wünschen tun wir uns einen klappbaren Bollerwagen mit Luftbereifung. Klappbar sollte er sein, damit wir ihn ohne Problem nach Dortmund und zurücknehmen können. Hierfür und für den Druck von Material (Flyern und Broschüren) in den nächsten Monaten bitten wir um Spenden mit den Verwendungszweck „Material“ in Höhe von 100 Euro. Zum Bollerwagen tun wir selbst noch was dabei. Sollten wir mehr Geld erhalten geht das alles direkt in Lebensmittel. Auch falls jemensch so einem Bollerwagen hat und uns zur Verfügung stellen wird (meldet euch dann bitte in den 1-2 Wochen bei uns - in Dortmund wurde uns schon einer angeboten, wir brauchen aber noch einen für Bochum), würden wir das Geld dafür für Lebensmittel nutzen. Selbstverständlich werden wir den Wagen befreundeten Gruppen und Projekten zur Verfügung stellen.

Des weiteren könnt ihr auch mit dem Verwendungszweck „Lebensmittelhilfen“ weiterhin für Lebensmittel spenden, wir haben schon einige Ideen wie wir mehr Menschen versorgen können.

An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass wir verpackte und nicht abgelaufene Lebensmittel, genauso wie Obst&Gemüse auch annehmen und uns über jeden Betrag freuen den wir nicht an Unternehmen zahlen.

Hier noch einmal, die Kontoverbindung über die ihr an uns Spenden könnt. Denkt bitte an den passenden Verwendungszweck:

Begünstigter: Verein für Gegenseitige Hilfe

IBAN: DE28 8306 5408 0004 2543 50

Verwendungszweck: Lebensmittelhilfe ODER Material