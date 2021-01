(KS) Nazi-Outing Daniel Winkler und Anja Verwijs

Ihre Nachbarn Daniel Winker und Anja Verwijs die im Raiffeisenplatz 14 wohnen, sind seit Jahren aktive und überzeugte Neonazis. Sie stehen dem NPD-Kader Thorsten Heise nahe, welcher maßgeblich für rechte Strukturen und Großveranstaltungen in Deutschland verantwortlich ist. Auf diesen Veranstaltungen sind die beiden regelmäßig als Ordner_innen aktiv. Daniel Winkler nahm in den letzten Jahren an fast jedem Naziaufmarsch in Deutschland teil und ist seit vielen Jahren aktives Mitglied in Heises Möchtegern-Elite, der Arischen Bruderschaft, die immer wieder als Schutztruppe auf Veranstaltungen von und für Thorsten Heise auftritt.