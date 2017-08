Nach Ausnahmezustand & Hetze: Solidarität mit Ende Gelände!*

Mehr als vier Wochen sind seit den G20 Protesten in Hamburg

vergangen. Viele von uns sind immer noch dabei, die Erlebnisse zu

verarbeiten. Der Polizeistaat im Ausnahmezustand, die mediale Hetze,

die sich so gar nicht mit unserem Erlebten deckt, aber auch die

Erfahrungen von Solidarität und Hoffnung sind Dinge, die uns noch

sehr beschäftigen. Wir sollten uns dafür Zeit nehmen, miteinander

reden und aufeinander achten. Ebenso wie wir in Gedanken bei all

denen sind, die irgendwo willkürlich aufgegriffen wurden und jetzt

noch als Sündenböcke im Knast sitzen.

Und doch sind einige von uns schon mitten in der heißen Planungsphase

von Ende Gelände. Mit Massenblockaden werden wir vom 24.-29. August

RWEs schmutzige Kohleinfrastruktur im Rheinland lahmlegen. Was hat

das miteinander zu tun? Ist das ein Aufruf zu atemlosem Eventhopping

ohne Sinn und Verstand? Nein. Wir alle sind in unterschiedlichen

Bewegungen aktiv. Unsere Kämpfe und die Anlässe, bei denen wir

zusammenkommen, basieren im besten Falle auf einem kontinuierlichen

und langatmigen Widerstand. Die Erfolgsgeschichte von Ende Gelände

basiert beispielsweise weniger auf einem Zusammenkommen der immer

gleichen linskradikalen Gruppen, sondern vielmehr aus einer

beispiellosen Radikalisierung und Selbstorganisation innerhalb der

jungen Klimabewegung. Unter den tausenden Aktivist*innen die 2015 und

2016 die Bagger und Kraftwerke der Kohleindustrie lahmgelegt und

damit den fossilistischen Kapitalismus direkt in Visier genommen

haben, waren viele Menschen mit wenig Erfahrung in Aktionen zivilen

Ungehorsams. Ende Gelände war für uns vor allem deshalb so wertvoll,

weil wir selten mit so vielen entschlossenen Menschen Seite an Seite

standen, die noch nie zuvor direkte Aktion praktiziert hatten. Dies

wurde ermöglicht durch eine Bündnisstruktur, die - trotz

beindruckender spektrenübergreifender Breite - weniger durch

Repressentant*innen von klassischen Organisationen oder Gruppen,

sondern durch unglaublich viele Einzelne getragen wurde, von denen

viele sich das erste mal auf diese Art und Weise gemeinsam

Organisiert haben. Darin liegt die stärke von Ende Gelände und das,

was noch lange in die Zukunft wirken wird. Es ringen nicht die immer

gleichen Akteur*innen mit den immer wiederkehrenden organisatorischen

Notwendigkeiten, sondern viele junge Klimabewegte erkennen überhaupt

erst die Notwendigkeit linker Organisierung.

Nach dem G20-Gipfel wissen wir nicht, was passieren wird. Aber es ist

durchaus möglich, dass wir verstärkte Repression und

Polizeibrutalität erleben werden. Indizien gibt es genug,

beispielsweise wird laut über eine Demoverbotszone nachgedacht. Die

vielfältig organisierte radikale Linke darf die vielen neuen, die bei

Ende Gelände zusammenkommen, die die Aktionen und die Infrastruktur

tragen, nicht mit Repressionen alleine lassen.

Das heißt konkret: Kommt zum Klimacamp und zu den Aktionen von Ende

Gelände, um Eure Erfahrungen einzubringen. Reist früh an, um

gegebenfalls Camps durchzusetzen. Unterstützt die

Antirepressionsstrukturen auf dem Camp und im Anschluss an die

Aktionen. Helft mit bei der Infrastruktur vor Ort: Ob Kochen, Strom

verlegen, Plena moderieren, Einkaufen, Mahnwachen betreuen, Menschen

transportieren, Nachtwaschen schieben... Es gibt für alle genug zu

tun. Teilt Eure Organisierungserfahrungen, berichtet über Eure

eigenen Erlebnisse bei direkten Aktionen. Und selbst, wenn Ihr nicht

ins Rheinland kommen könnt: Macht Solifotos für Ende Gelände!

RWE-Standorte und Büros gibt es in zahlreichen Städten. Unterstützt

uns während und nach der Aktion in der Öffenlichkeitsarbeit.

Organisiert in Euren Regionen Nachbereitungstreffen und helft, lokale

Gruppen für Klimagerechtigkeit zu gründen. Ende Gelände ist Teil

einer wachsenden globalen Bewegung nicht nur gegen die Ausbeutung

fossiler Energieträger, sondern gegen jegliche kapitalistische

Ausbeutungs- und Wachstumszwänge. Nicht umsonst lautet unser Motto:

"System change not climate change!" Helft uns dabei, mehr zu werden.

Denn wenn wir von den G20-Proteste eins verinnerlicht haben, dann ist

es die Erfahrung, dass wir zusammen halten und uns nicht Spalten

lassen. Jetzt erst Recht! Ende Gelände!

Interventionistische Linke | August 2017

Mehr Infos: https://www.ende-gelaende.org

5 Gründe, im August zu "Ende Gelände!" zu kommen:

https://www.ende-gelaende.org/de/fuenf-gruende-im-august-zu-ende-gelaende-ins-rheinland-zu-kommen/

Übersicht aller Busse:

https://www.ende-gelaende.org/de/anreise-mit-bus/

Bündnisaufruf "Wir schaffen ein Klima der Gerechtigkeit:

https://www.ende-gelaende.org/de/aufruf/

Aufruf der interventionistischen Linken:

http://interventionistische-linke.org/beitrag/ende-gelaende-dem-profit-der-ausbeutung-und-dem-klimawandel

Mobi-Video "Mach mit bei Ende Gelände!":

https://www.youtube.com/watch?v=2OBR10p7G2g