Flyer zur Verbreitung: Wer Parlamente dem Faschismus opfert, wird auch uns opfern. Zum Zusammenhang von Polizei&Nazis und Staat.

Wir haben anlässlich der Stürmung des Capitols in Washington,DC einen Flyer zum Verbreiten erstellt. Text:

Die Polizei Freund und Helfer des Faschismus

In den USA wurde das Capitol (Sitz beider Parlamentskammern) von faschistischen Trump-Anhänger*innen gestürmt. Polizist*innen machten Selfies mit diesen und ließen sich durch Teile der Absperrungen. Bereits im letzten August beim Angriff der rechten Coronaleugner*innen auf das Reichstagsgebäude konnten wir sehen „wie gut“ die Polizei „Demokratie“ „verteidigt“. Wenn die Polizei durch aktive & passive Hilfe sogar die höchsten Parlamente dem Faschismus zu Fraß vorwirft, kann mensch sich denken wie gut sie uns „beschützt“. Demgegenüber steht die Reaktion der Polizei wenn Eigentum von Reichen/Unternehmen oder sie selbst angriffen wird. Es wird Zeit zu erkennen das Polizei und Staat Bedrohungen sind.

Der Staat ist rassistisch und zu unser Ausbeutung da

Da Verhalten der Polizei ist nämlich nicht der Fehler einer einzelnen Institution. Die ersten Staaten wurden gegründet, um die Macht aufkommender Eliten auszuweiten. Je mächtiger Staaten wurden desto größer wurde deren Ausbeutung. Im Europa der Neuzeit wurde der ländliche Gemeinbesitz durch staatlichen Eliten enteignet, was die Menschen verarmte und in die Städte zwang. Zur Aufstandsbekämpfung gegen diese neue Arme Stadtbevölkerung wurde die Polizei geschaffen.

Parallele wurden die von Bäuer*innen erpressten Steuern für den Aufbau von Flotten zur Absicherung der Sklaven*innenhandels genutzt. Dort wo es Sklave*innen gab entstand die Polizei aus Patrouillen zu deren Kontrolle. Rassismus & weiße Vorherrscht sind untrennbar mit dem Staat verbunden, dass die Polizei Nazis die Tore öffnet ist also kein Zufall.

Heute zwingt der Staat uns, unser Privatleben aufzugeben während wir weiter für ihn und Unternehmen arbeiten müssen. Überlegen wir uns wie wir uns gegenseitig vor staatlicher & faschistischer Gewalt schützen können. Unterstützen wir alle, die von staatlicher & kapitalistischer Ausbeutung und Rassismus betroffen sind!

Betrachtungen zur Polizei und Alternativen in diesem Vortrag:

kolektiva.media/videos/watch/94f3ed93-16d8-48a2-bbde-6f2674941df9

Betrachtungen und Alternativen zum Staat diesem Vortrag:

kolektiva.media/videos/watch/d1f76b13-d911-4f6d-82ce-12ce05fdcc72

Infos zu Nazis in der Stadt: (HIER IST DAS PDF BEARBEITBAR UND IHR KÖNNT DIE URL EINER

LOKALEN ANTIFAGRUPPE EINTRAGEN)