Oury Jalloh Graffiti in Augsburg aufgetaucht!

Der 7. Januar 2005 ist ein Tag, der beispielhaft die rassistische Tradition der Polizei zeigt.

Am 7. Januar wird in Dessau Oury Jalloh erst rechtswiedrig festgenommen, von den Bullen an allen 4! Gliedmaßen auf ein Bett gefesselt und anschließend verbrannt.

Wahrscheinlich wollten die Bullen somit ihre Misshandlungen an Oury Jalloh unkentlich machen.

Am selben Tag stirbt Laya-Alama Condé in Bremen an den Folgen von Brechmitteln, die ihm von den Bullen zwanghaft verabreicht worden sind.

Für beide dieser Morde istbis heute niemand verurteilt worden und die Lügen und Täter-Opfer-Umkehr findet bis in die obersten Ebenen statt.

Das zeigt, dass überall bei den Bullen Rassismus toleriert wird.

Die Bullen haben aus rassitischen Gründen zwei unschuldige Menschen ermordet!

Solidarität mit allen Hinterbliebenen der beiden Opfer!

Black Lives Matter!

Rassismus tötet!