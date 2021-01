[KS] Neujahrsgruß für AfD Kreissprecher Schenk

In der Nacht vom 3 zum 4.1.21 beschädigten wir Auto und Wohnhaus von AfD-Kreissprecher Thomas Schenk in der Korbacher Straße 63a. Sollte es einer Person in der Nachbarschaft bisher entgangen, dass sie Seite an Seite mit einem Nazischwein wohnt, so hat sich das nun hoffentlich geändert.

Wir wünschen Thomas Schenk damit zum Neuen Jahr, dass ihm die Verachtung entgegen gebracht wird, die ihm als Sprecher der Kasseler AfD gebührt. Wer sich mit dieser Partei für die kommende Kommunalwahl aufstellen lässt, Rassismus und Menschenverachtung als politisches Programm verordnet und sich den Verschwörungsideolog*innen an den Hals wirft, muss mit Gegenreaktionen rechnen. Wir wünschen Thomas Schenk und seinen Mittäter*innen der Kasseler AfD deswegen für 2021, dass ihr Wahlkampf so unruhig wird wie die letzte Nacht.

Jede ruhige Minute der Faschist*innen ist eine zu viel.

Freiheit für Lina! Freiheit für Dy & Jo!