bureburebure.info : appel à traductions

Salut à toi qui lis le français !

Afin de rendre le site bureburebure.info, ses articles et la lutte contre CIGEO* (!) plus accessibles à celleux qui ne parlent/lisent pas le français, nous lançons un appel à traductions des textes vers l'anglais, l'allemand, l'italien et le castillan. Si tu maîtrises couramment l'une de ces langues ainsi que le français, n'hésite pas à traduire les articles non-traduits dans les pages en anglais, allemand, italien et castillan.

Si tu souhaites te lancer dans des traductions régulières vers une autre langue, c'est bienvenu aussi ! En plus des articles, il existe des brochures et les sous-titres de films qu'il est possible de traduire! Si tu veux nous envoyer des ressources antinucléaires dans d'autres langues, n'hésite pas. Toute aide, même ponctuelle, est bienvenue, afin de rendre les informations plus accessibles sur le long terme.

Comment faire ? Il te suffit de choisir un article que tu souhaiterais traduire (après avoir vérifié qu'il n'est pas déjà publié dans la langue où tu souhaiterais le traduire), tu le traduis, et tu envoies le texte (titre compris) à traductions-bureburebure[a]riseup.net ; Une fois le mail reçu, l'article sera publié dans sa catégorie linguistique.

Merci à toi, et fais tourner dans tes réseaux !

Nique le nucléaire, nique les frontières !

*CIGEO : projet d'enfouissement des déchets hautement radioactifs, dans le nord-est de la france.