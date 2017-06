Medizin hinter Gittern - Tod auf Raten?

Antiknastaktivist klagt an

„Die Grenzen der Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“

Die Jahre in Haft haben mich schwer gezeichnet...körperlich wie auch psychisch…

..schon das Essen eines Apfels löst in meinem Kopf Geräusche aus als wäre es ein Flugzeug… Räume mit mehr als 10 Personen erzeugen Panik...Schlafstörungen als Ergebnis des Verwahrvollzuges in Zellen, wo man auch am Tag Licht einschalten muss..

Rücken und Nackenprobleme als Folgen des Sitzens .. Kopfkissen gar nicht vorhanden, einzig Kopfkeil (aus Schaumstoff) der Nacken(Halswirbel) nur anspannt ..

nach Jahren solchen Liegens freut sich jeder Orthopäde… wende ich mich an die Ärzte*innen, gibt es keine Abhilfe..

ABSCHAFFUNG DER EINARZTPOLITIK

Schlimmer noch: die psychischen Folgen – Folgen des Strafvollzuges in Deutschland. Körperliche Nähe werden systematisch aus- und abgeschlossen, mit Ausnahme für die Gefangenen, die verheiratet sind und LZB (Langzeitbesuch)erhalten, eigentlich… 3 Stunden in einem kleinen Apartment ohne Überwachung.

doch was nutzt es wenn es in der JVA dafür keine Möglichkeit gibt… und Kurzstrafer bis zu 2 Jahren haben noch nicht einmal juristisch ein Recht darauf…

Entfremdung der Freunde/Familien setzt sich fort..

Scheint als (einkalkulierter) Teil der Strafe zu sein…

GEDENKTAG FÜR DIE OPFER – 18.Oktober -

Vollkommen ignoriert wird, dass kranke Gefangene nach Verbüssung ihrer Haft wieder in die Gesellschaft entlassen werden. Ohne dass eine adäquate Behandlung garantiert wird.

Das beginnt schon mit der Nichtzugehörigkeit bei einer Krankenkasse.

Die WHO hat in ihrem Programm „Gesundheit im Gefängnis“ besonders Infektionskrankheiten zu einem herausragenden Problem gemacht aber..

DEUTSCHLAND HAT SICH DIESEM PROGRAMM NICHT ANGESCHOSSEN !

Und so treiben weiterhin Ärzt*innen ihre Behandlungsweise … behandeln oder behandeln nicht, wie es ihnen gerade passt…

Die Zahlen ihrer Opfer haben wir gezählt, die Belege der krankgepflegten Gefangenen haben wir aufbewahrt und die Klagen der Gefangenen auf Schadenersatz gestiegen… was schwierig genug ist für die Gefangenen .. mögen die Patientenrechte draussen verstärkt worden sein, im Knast selbst gelten sie nicht…

Ich klage an… traumatisiert durch die Erlebnisse von Haftärzten, Haftkrankenhaus wird mir seit nun fast 7 Jahren jede Ausführung zu einem Facharzt verweigert…

einen Orthopäden habe ich seit Jahren nicht gesehen, obwohl ich durch einen Unfall (Bruch des Lendenwirbels) schwere Schmerzen im Hals/Nackenwirbelbereich habe, die oft unerträglich waren…

Daher mein Appell an die Bundesärztekammer, sich endlich einzumischen, an den Ethikrat, seine Stimme zu erheben… oder ist es im Rahmen der Strafprozessordnung dass Gefangene durch Ärzt*innen zu Tode kommen?

MEDIZIN HINTER GITTERN – TOD AUF RATEN?

Strafgefangene sind grundsätzlich nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung (§161 Nr.4, SGBV)..eine Ausnahme gilt lediglich für die aufgrund eines Arbeitsvertrages eines „freien“ Beschäftigungsverhältnisses gesetzlich Versicherten.. in dem Fall haben die Gefangenen einen Anspruch auf staatliche Gewährung von Gesundheitsfürsorge einschliesslich ärztlicher/zahnärztlicher Leistungen, die an die allgemeine gesetzliche angeglichen wird … wenn, ja wenn nicht die Besonderheiten des Vollzugs eine andere Regelung erfordern…

Ärzte und Ärztinnen werden hauptamtlich, nebenamtlich oder durch Einzelvertrag eingestellt … das Strafvollzugsgesetz und die bisherigen Landesgesetze räumen den Gefangenen kein Recht auf freie Arztwahl ein…

Allein da wird sich schon das Spannungsverhältnis zwischen den Rechten der Gefangenen und den Eingriffen des Staates in diese Rechte deutlich…

TAG DES PROTESTES ! TAG DER SOLIDARITÄT!

Es wird an dieser und an anderen Stellen noch einen Aufruf geben zu einer Protestveranstaltung zum Thema.. beteiligt Euch, auch Du kannst morgen schon im Knast sein, die falsche Demo, der falsche Bulle und mensch findet sich in der Uhaft wieder…

Mit freiheitlichen Grüssen

Andre Moussa Simonshöfchen 26-b 1 /Zelle 3

42327 Wuppertal