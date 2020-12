Für eine antifaschistische Nachbarschaft! Liebe Nachbarinnen und Nachbarn in der KTV,wir schreiben euch diesen Brief mit einem antifaschistischen Anliegen. In den letzten Jahren hat sich unser Stadtteil zu dem entwickelt, was die einen heute "hip" oder "alternativ" nennen würden und die anderen argwöhnisch "linksgrün und versifft". Beides passiert, weil hier neben vielen verschiedenen Menschen auch Initiativen, Kneipen und Clubs zu Hause sind, die sich politisch engagieren und zu einem offenen Lebensgefühl beitragen. Hier organisieren sich Menschen gegen die steigenden Mieten und für bezahlbaren Wohnraum, für den Schutz der Umwelt und gegen Überwachung, gegen rechte Hetze und für die Anerkennung vielfältiger Lebensentwürfe. Diese Ideen einer anderen, besseren Nachbarschaft sahen und sehen sich dabei Angriffen von Rechts ausgesetzt. Während in den Parlamenten die AfD das gesellschaftliche Klima nach rechts verschiebt, suchen Neonazis die Auseinandersetzung auf der Straße. In den letzten Monaten häuften sich dabei Naziangriffe, auch in der KTV. Nur durch genug offene Augen und eine antifaschistische Nachbarschaft konnten die meisten dieser Angriffe erfolgreich abgewehrt, und sich den rechten Provokationen entgegenstellt werden.Vor einigen Jahren gab es einen Naziladen in unserem Viertel, der am entschiedenen Widerspruch der Nachbarschaft scheiterte. Heute gilt es wieder, auf unsere Nachbarschaft und das Viertel zu achten - werde Teil dieses Nachbarschaftsnetzes! Informier dich über lokale Nazis und ihre Strukturen, z.b. unter:

exif-recherche.org

runtervondermatte.noblogs.org

naziwatchrostock.blackblogs.org

indyhro.blackblogs.org

Schreite ein bei rechten Übergriffen oder hole Hilfe (z.b. in der nächsten Kneipe). Achte auf dich und deine Nachbarschaft! Wir haben keinen Bock auf Nazis, weder auf unseren Straßen, noch in den Cafés und Kneipen. Kontakt:ktvinfo@systemausfall.org