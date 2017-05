Kampf hinter Gittern.....Kampf durch Solidarität? Kampf durch das Rechtssystem gehen?

von Andre Moussa Schmitz,

aus dem Trakt B-1 Zelle 3

Mittwoch,der 03.Mai 2017;

Das Existenzminimum ist ein Schutz durch das Grundgesetz,auch hinter Gittern gilt dieses Gesetz!

Der Staat/Justiz bricht aber dieses Gesetz … und was macht der Gefangene ?

Ich als Widerstandskämpfer, der seit Jahren darüber berichtet und immer wieder dazu aufruft uns zu solidarisieren,demonstrieren für die Rechte und Belange von Gefangene ….laufe gegen (unsichtbare) Mauern..

„Der Knast ist der einzige Ort, an dem die Macht als nackte Gewalt und gleichzeitig moralisch gerechtfertigt auftritt...Das ist das Faszinierende an den Knästen,dass sich die Gewalt nicht verbirgt,nicht maskiert, dass sie sich als eine bis in die letzten Details ausgeklügelte zynische Tyrannei darstellt,und dass sie andererseits vollkommen gerechtfertigt ist,da sie in eine Moral eingebettet ist;ihre brutale Tyrannei ist die ungetrübte Herrschaft des Guten über das Böse,der Ordnung über die Unordnung.“

M.Foucault,1974

Die Bekämpfung des Unrechts vor und hinter den Mauern geht einzig allein in eine Richtung, die der Solidarität mit den „politischen“ Gefangenen!

Es gibt keine Massen ,die Protestmärsche auf den Straßen organisieren aber es gibt auch sonst keinen breiten solidarischen Widerstand für den Gefangenen..

daher stellt sich die Frage,wie komme ich zu meinem Recht..

ICH BENUTZE DAS RECHT ALS WAFFE!

Denn wer am Rande der Gesellschaft in Freiheit lebt, der ist chancenlos in allen Bereichen,Wohnungssuche,Arbeitssuche, ja selbst das Leben,die Teilnahme am Leben ist kaum möglich.Bei vielen besteht daher das Leben aus Sucht und weiteree Kriminalität…

Denn wer schreibt noch darüber das Rückfallquoten von über 70%”von jugendlichen Exgefangenen"ein Aufschrei ist...Niemand…

Und so ist schon die nächste Generation an Erwachsenentäter, an Strafgefangene am Start... Die Versuche, die es gibt,sie sind dann eine Zeitlang in der Welt der Medien mal präsent...doch am Ende steht der Gefangene,Exgefangene wieder da...Ohne Perspektive…

Alles Schöngerede von Politiker*innen, so sie überhaupt einmal das Thema aufnehmen bringt nicht einmal dem Bürger eine Perspektive...schon recht nicht dem Gefangenen... Es geht auch nicht um Mitleid,oder „Bitte Helft uns-Aufrufe..“.

Es geht um die Rechte, die wir haben,für die viele kämpfen doch Wie mit Was und mit Wem…

Stift und Papier? Oder Solidaritätsaufrufe für Proteste.…

Daher will ich dazu aufrufen,zur Solidarität,Gründung von Organisationen,Vereinen,von Einzelpersonen bis hin zu Gruppen um einen gemeinsamen Widerstand zu erreichen im Kampf gegen Armut,Rassismus, Hass und Gewalt aber auch für Menschenrechte hinter den Mauern...

aber auch vor den Mauern.

Denn das Recht der Resozialisierung soll vor und hinter den Mauern seine Geltung haben... doch wer kontroliert sie, wer beklagt dieses,wenn nicht Menschen wie wir, dieWiderstand leisten…

Doch wohin rollt der Strafvollzug 2017?

DGB fordert mehr Rente und sichere Rente,doch wieder wie im Vorjahr kein Wort zu den Arbeitern*innen hinter den Gefängnismauern der BRD..…

Und so wird es wie alle anderen Regierungen vorher auch mit dieser keine Änderungen geben! Daher müssen wir zu noch mehr Widerstand aufrufen,noch mehr Stärke zeigen gegenüber dem System(Justiz), die mit Ausbeutung,Willkür und Rechtsbeugungen weiter machen als sei es normal!

ALTERSARMUT VON GEFANGENEN?

Es ist erschreckend, wenn Menschen die eingesperrt waren,so man sie fragt: „wie lange warst du in Haft“ und antworten 10 Jahre,20 J. oder auch 30 J.keine Einzelfälle sind.…

Nein gerade unter den Vorbestraften,den Rückfalltätern sind es besonders Suchtgefährdete, die wegen ihrer Sucht nicht nur diskriminiert werden,verfolgt werden ja regelrecht Jagd auf sie gemacht wird....Und sie mit Freiheitsstrafen von Jahren überzieht und das nur weil sie konsumieren wollen.....

Hier muss schon lange ein Riegel vorgeschoben werden,und eine Freigabe Suchtabhängiger, die mehr als dreimal wegen der gleichen Tat inhaftiert waren!Hier sollte die Regierung für Drogenfreigabe sich einsetzen,für Menschen die man nicht mit Haftstrafe erreicht,und es ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde, einen kranken Menschen wegen seiner Sucht zu verurteilen!!

Hier mag es einen Aufschrei geben, aber : doch ich schrei auf,dass tausende Menschen Jahr für Jahr eingesperrt sind,dafür das sie konsumieren...nur sie nehmen die falsche Droge.....Denn solange der Staat verdient ist es OK.....

GEWALT STEIGT JAHR FÜR JAHR!

Die Gewalt unter Gefangenen steigt enorm..Verschuldung,Arbeitslosigkeit und sinnlose Haft in einer Welt die uns vorgegaukelt wird... Alles ist Zensiert ! Erwachsene Menschen dürfen keine Filme,DVD's ab 18 J.kaufen/ausleihen…

Kein Internet,keine PC's, keinerlei Zugänge zu modernen Medien..selbst Flachbildgeräte werden NOCH(2017)als"Gefahr" angesehen weil man SMS-Chat einsehen kann…

Wir leben in einer Zeit wo die Kommunikation nur noch über Emails,E-Post und soziale Netz-werke läuft,doch Gefangene schreiben mit Kugelschreiber ihre Post!!! Selbst bei einer Wahl,muss der Gefangene erst einmal einen Brief verfassen um seine Briefwahlunterlagen zu bekommen,dabei werden Wahlurnen in Dörfer aufgestellt mit ein paar hundert Einwohnern…

Hingegen gibt es Haftanstalten mit mehr als 500 oder auch 1000 Gefangenen.…

Zensiert ist der Buchverleih,TV-Programmauswahl,Post,Zeitungen ja selbst Bücher wie*WEGE DURCH DEN KANST*(an dem ich Jahre mitgearbeitet habe,wird als Gefahr gesehen!!!Wieder einmal werden Erwachsene wie Erstklässler gegängelt....Weil die JVA überall Gefahr in dem Buch sieht... So wird ein Werk als Problemverursacher gesehen…

Fragt sich einer der Sicherheitsinspektoren,Anstaltsleiter eigentlich einmal was es bedeutet „Informationsfreiheit“-ich werde hier entmündigt und mir wird vorgeschrieben was ich zu Lesen habe,ich bin 49!

In Bayern schreibt die JVA Aichach folgendes:“ das Buch enthält eine vollzugsfeindliche und aufwieglerische Grundtendenz“.

Bereits im Vorwort,wo man u.a.mir und den gesamten Leuten dafür dankt an solch einem Projekt mitgemacht zu haben, geht es den Autoren im Buch um Kämpfe gegen Knast und den gefängnisindustriellen Komplex !!! und in dem sie eine Welt ohne Unterdrückung und Knäste anstreben!

Wenn gesagt wird das die Religionsangehörigkeit dafür missbraucht wird um Sicherungsmaßnahmen durchzuführen, dann ist das richtig! Denn Justizminister haben selbst öffentlich zugegeben das sie Bedienstete eingestellt haben, die muslimische Gefangene bespitzeln!

So auch in NRW

2017 ...lasst es uns zum Jahr des Widerstand machen...

Knastschaden'§Kollektiv ruft weiterhin auf zum 18.0ktober: Gedenktag der Opfer hinter Gittern...und die haben wir(leider)weiterhin genug...Und sie tun nichts,sie schauen nur zu..…

Und die Gewalt unter Gefangenen steigt...denn die Armut steigt weiterhin,und Armut in Haft ist ge-fährlich, ist Sprengstoff...Denn Gefangene leben hier und mit dem was sie haben,und staatliches Taschengeld als Arbeitslosengeld zu bezeichnen von unter 40.-Euro im Monat ..?

Ich sage weiter Nein zu ihren Wahnsinn hinter Gittern!

Andre Moussa v Simonshöfchen 26 JVA Wuppertal

Hilfe bei Beschwerden,Klagen für Angehörige und Inhaftierte,Schreibt uns..... www.facebook.com/knastschadenkollektiv

andreschmitz@yahoo.com