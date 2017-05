Wer nicht feiert, hat verloren!



9. Mai, Tag des Sieges – Fest zum 72. Jahrestag des Sieges über den deutschen Faschismus

Hitler kaputt! Ein Grund zu feiern!



9. Mai 2017 – 15.00 - 22.00 Uhr

Treptower Park – Straße Am Treptower Park / Südlicher Eingang zum Sowjetischen Ehrenmal

Hallo liebe Freundinnen und Freunde,

wir feiern auch dieses Jahr am 9. Mai 2017, dem 72. Jahrestag des Sieges, im Treptower Park zur Erinnerung an die Befreiung vom Faschismus durch die Rote Armee ein großes antifaschistisches Fest, zu dem wir euch herzlich einladen wollen.

Unser Fest soll ein fröhliches Zeichen sein für ein friedliches und solidarisches Zusammenleben aller Menschen, die hier in Berlin leben, aber auch eine entschiedene Absage an Neofaschismus, Rassismus, jeden Nationalismus und Antisemitismus.

In Deutschland wird oft vergessen, wer die faschistischen Mörderarmeen niedergerungen hat und welche Opfer die Völker der ehemaligen Sowjetunion dafür bringen mussten. Daran möchten wir erinnern.Der 9. Mai 1945 wird in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion als »Tag des Sieges« gefeiert, an dem die endgültige und bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht besiegelt wurde.

Wir wollen auch nicht vergessen, dass der 9. Mai 1945 der erste Tag des Friedens in Europa war. Heute ist das friedliche Zusammenleben der Menschen wieder durch aggressiven Nationalismus bedroht, sei es in der Ukraine und Russland, in Baltikum und Ungarn, aber auch gerade in Deutschland machen sich seit langem wieder nationalistische und chauvinistische Ansichten in der Mitte der Gesellschaft breit.

Ganz besonders wollen wir in diesem Jahr auch an die ermordeten Rom*nja erinnern. Und auch an jene, die in den Reihen der Roten Armee, den anderen Streitkräften der Antihitlerkoalition sowie als Partisan*innen oder Widerstandskämpfer*innen gegen die Nazis kämpften. Ihnen widmen wir uns in diesem Jahr in unserer Broschüre. Gerade Deutschland steht gegenüber den Nachkommender Opfer des Porajmos, dem Völkermord an den europäischen Rom*nja in der Zeit des deutschen Faschismus, in einer besonderen Pflicht.

Wir fordern ein bedingungsloses Bleiberecht!

Und wir fordern nimmer noch:

Sofortige Entschädigung der sowjetischen Kriegsgefangenen bevor es endgültig zu spät ist! Von 5,7 Millionen starben 3,3 Millionen: Die Wehrmacht ließ sie gezielt verhungern; sie wurden ermordet oder starben an Krankheiten, Misshandlungen und bei der Zwangsarbeit.Die Entschädigung verläuft viel zu schleppend!

Солидарность вместо национализма!

Солідарність замість націоналізму!

Solidarität statt Nationalismus!

Mit besten Grüßen,

eure BO 8.Mai der Berliner VVN-BdA

P.S: Wir brauchen Kuchenspenden für unserern Kuchenstand auf dem Fest. Einfach am Kuchenstand abgeben, oder bei uns melden.



http://neuntermai.vvn-bda.de/

Programm:

16.00 Uhr:

In der Familie von Inessa Sakhno wurde der 9.Mai immer gefeiert. Geprägt durch ihren Großvater entschloss sie sich im Menschenrechtsbereich zu arbeiten. Beim Anti- Discrimination Centre Memorial in St. Petersburgbeschäftigt sie sich auch mit der Situation der Roma in Russland und der Ukraine und den Auswirkungen des Krieges in der Ostukraine auf die Romabevölkerung.

18.00 Uhr

Wir freuen uns sehr, dass wir auf unserem Fest Rita Prigmore, Sintezza aus Würzburg, die Opfer medizinischer Versuche der Nazis wurde, als Zeitzeugin begrüßen zu können.Über Jahre habe sie um die Anerkennung als Opfer und um Wiedergutmachung gekämpft, weitgehend vergebens und mit vielen persönlichen Opfern.





Führungen zum Sowjetischen Ehrenmal:

Auf russisch mit Sebastian Gerhardt | 17.00 Uhr

Auf deutsch mit Volker Braun | 19.30 Uhr.

Ausstellungen

Russische Küche, Kinderspiele,

Informations- und Bücherstände

Musik:: (Die Zeiten können sich etwas ändern! Es gibt Überraschungen)





· 15.00 | Internationale Musik und Singegruppe Impuls Gropiusstadt

(http://www.integrationsverein-impuls.de/chor.html)

· 16.30 |Trio Scho?

(Russian Swing aus Berlin und Odessa)

(http://www.musikkollektiv.de/cms/pages/trio-scho.php)





18.30 | Gypsy Mafia

(Roma-HipHop-Gruppe aus dem serbischen Zrenjanin)

(https://www.youtube.com/watch?v=bTHknUOBTP0)

20.30 | Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot

(http://www.bolschewistischekurkapelle.org/)