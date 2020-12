Hier veröffentlichen wir wieder mal eine Ausgabe, nämlich die Nummer 73, hier auf Spanisch, der anarchistischen Publikation Oveja Negra die in Rosario, Argentinien, herausgegeben wird. Wir taten dies schon mal mit der Nummer 69, hier zu finden. Wieder einmal liegt der Schwerpunkt dieser Ausgabe beim Thema Coronavirus. Was aber gewiss nicht bei jeder Ausgabe der Fall gewesen ist, aber da nun das Coronavirus die kapitalistische Realität bestimmt, ist es schwierig über diese zu reden ohne das Virus zu berücksichtigen, oder zumindest was dieser mitausgelöst hat. Mehr Infos auf panopticon.blogsport.eu



La Oveja Negra Nummer 73. September 2020

Die neue Normalität von immer

Wir schreiben diesen Artikel, während die Provinz Santa Fe die „Phase“ rückwärts schreitet, wir sprechen jetzt in diesen Begriffen. Ein Rückschritt mit weniger Polizeikontrollen und mehr Arbeit als in den ersten Monaten der Quarantäne. Der Hashtag „#quedateencasa“ wird nicht mehr verwendet, der Staat verlässt sich mehr auf Selbstdisziplin als auf die Kontrolle von oben, während er die soziale und wirtschaftliche Erschöpfung zur Kenntnis nimmt und nachgiebiger wird. Ist es klar geworden, dass jede „#quedateencasa“ als Bürgermarke fungierte, um die Polizei, die im ganzen Land Kontrollen durchführte, zu ermutigen? Erinnern wir uns an die täglichen Übergriffe der Polizei in den ersten Tagen der Quarantäne, sowie an die Toten und Vermissten, die wir weiterhin zählen. Die lokale Tageszeitung wettet gemeinsam mit den Spezialisten auf die Verbreitung von Angst: „Was ist „beschissene Immunität“ und warum kann sie die Ausbreitung des Coronavirus stoppen? Der Conicet-Forscher Roberto Etchenique postulierte, dass die Angst vor Ansteckung und Tod die Menschen für die Gefahren der Krankheit sensibilisieren kann.“

Zirkulation als Isolation

„Die Entwicklung der städtischen Umwelt ist die kapitalistische Bildung des Raums. Sie stellt die Wahl einer bestimmten Materialisierung des Möglichen dar, die die anderen ausschließt“, sagten die Situationisten.

Bei dieser Rückkehr zu einer sich vertiefenden sozialen Isolation stellen wir wieder leere oder kaum befahrene Straßen fest. Und es geht nicht nur um Kontrolle und Disziplin: Es geht um die Zirkulation. Es geht um die Tatsache, dass unsere Zirkulation die Zirkulation der Waren/Marktes ist, und dass je weniger Arbeit es gibt, desto weniger Menschen zirkulieren: Unsere Bewegungen werden mit den Bewegungen des Kapitals verwechselt. Es ist schon lange her, dass der Raum der Straßen nicht mehr ein Ort der Begegnung und Kommunikation war, sondern hauptsächlich ein Ort des Transits wurde.

Die letzten massiven Kämpfe in Ländern wie Frankreich und Chile hatten dies begriffen: die Blockade der Zirkulation, um von den Regierungen zu fordern, dass sie das tun, was sie tun sollen, um die Aufmerksamkeit der anderen noch passiven Proletarier auf sich zu ziehen, und sogar um die Nutzung des öffentlichen Raums umzulenken: die tägliche Handelsschiene zu einem Ort der Begegnung zu machen und Kampferfahrungen zu machen.

Bei dieser Gelegenheit hat der Staat nicht mehr zu tun, als die Blockade zu organisieren. Die neuen „Streikposten“ sind die Gendarmerie- und Polizeikontrollen auf den Strecken, die verhindern, dass Menschen von einer Stadt in eine andere ziehen. Blockaden, die die Zirkulation von Waren und die strikte Zirkulation von Arbeitskräften ermöglichen.

Es handelt sich um eine Blockade von oben nach unten, die in ihrem nicht-spontanen Charakter und vor allem in ihrer unfreiwilligen Hyperatomisierung die gegenwärtige Krise ebenso deutlich illustriert wie die wirklichen Massenstreiks der Vergangenheit. Die Quarantäne und die Blockade sind also eine Art Streik, der seine kämpferischen und kollektiven Züge verliert, aber dennoch in der Lage ist, einen tiefen Schock zu provozieren, sowohl in der Psyche als auch in der Wirtschaft.

In der Stadt Rosario gibt es seit Anfang des Jahres aufgrund der Lohnforderungen der Beschäftigten in diesem Sektor einen zeitweiligen Streik im Transportwesen. Die Gesamtzahl der Tage liegt etwa bei neunzig. Anders als in früheren Kontexten war die Intervention des Staates in den Konflikt durch seine Verzögerung gekennzeichnet. Die Arbeitslosigkeit kollaboriert mit dem Mangel an Bewegung und wird zu einer Hölle für diejenigen von uns, die mitten in der Quarantäne stehen und weiter arbeiten müssen.

In diesen Tagen gab es weitere Maßnahmen aufgrund von Lohnforderungen, die sich im ganzen Land verbreitet haben, bedrohlich und bewaffnet von denen, die ihre „Arbeit“ in dieser Quarantäne intensiviert haben. Das ist die Polizei von Buenos Aires, die bessere Löhne fordert. Deshalb kamen die Wachhunde zum Haus des Herrn, um ihre Belohnung für die Verrichtung der Bestrafung einzufordern. Sie hatten endlich Erfolg und werden weiterhin ihre Arbeit tun, die darin besteht, Eigentum zu verteidigen und die Ordnung und kapitalistische Normalität aufrechtzuerhalten.

Das Coronavirus als Alibi

Das Coronavirus ist in diesem Jahr zum gesellschaftlichen Sündenbock geworden, es wird als das einzige Übel dargestellt, das bekämpft werden muss, weil „wir uns immer noch im Krieg mit diesem unsichtbaren Feind befinden“. Deshalb werden sich Krankenhäuser wahrscheinlich nicht um dich kümmern, wenn du nicht das „Privileg“ hast, dir das Coronavirus einzufangen, die entsprechenden Tests nicht durchführen oder dich schnell nach Hause schicken, weil sie Betten und Personal brauchen. Eine Situation, die sich seit Monaten wiederholt, obwohl die Zahl der Konsultationen und diagnostischen Tests um mehr als 60% zurückgegangen ist. Dies impliziert zukünftige Krankheiten, aber nicht das Coronavirus, also machen wir uns keine Sorgen.

Zum Gedenken an die Arbeiter und Arbeiterinnen, die im Zusammenhang mit der Pandemie, die sich in verschiedenen Teilen des Landes wiederholt hat, ums Leben gekommen sind, haben Gewerkschafter ein Wandbild gemalt, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass sie weiterhin mit eingefrorenen Löhnen arbeiten und ohne die notwendigen Schutzvorkehrungen in der jeweiligen Quantität und Qualität. „Sie haben sich um uns gekümmert, indem sie ihr Leben gegeben haben“, heißt es auf einer der Wandmalereien an der Tür eines Krankenhauses. Dies ist und bleibt nicht wahr. Offensichtlich handelt es sich hier um eine Pflegearbeit, und ohne die Freundlichkeit und den guten Willen des Gesundheitspersonals wären unsere Aufenthalte in den Krankenhäusern oft viel schlimmer, sowohl für die Patienten als auch für ihre Angehörigen. Aber das Gesundheitssystem ist in seiner wesentlichen Funktionsweise eine unveränderliche Maschine. Und der Krankenpfleger starb nicht einfach „um sich um uns zu kümmern“, er starb bei der Arbeit.

„Wir sind keine Helden, wir sind Arbeiter*innen“, ein Satz, in dem der Ruf nach Mitgefühl und der Ausdruck der Konflikte der Lohnarbeit nebeneinander bestehen. Denn wenn es stimmt, dass „sie sich um uns gekümmert haben“ und „sie sich um uns kümmern“, dann ist diese Fürsorge im Grunde genommen ihre Arbeit. Obwohl die Warengesellschaft danach strebt, sie zu trennen, ist in ihr dieses Band unteilbar.

Die Behauptung, dass jemand allein durch das Coronavirus sterben kann, ist ein weiteres Beispiel für die kapitalistische Spaltmaschine. Es gibt kein für alle gleich großes Leid. Es gibt keine Pathologie mit demokratischen Attributen. Und genau in dieser Frage liegt die Entscheidung, sich einer Krankheit zu stellen: teilweise und unzureichend oder vollständig. Ersteres kommt Kapitalisten und Regierungen zugute, dient dem Profit und der Angst; letzteres ist eine radikale und verändernde Praxis, die Ungehorsam und kollektive Schöpfung verlangt.

Andererseits weisen Gesundheitsfachkräfte darauf hin, dass das Gesundheitssystem seit langem jedes Jahr zusammenbricht. Doch diesmal haben die Machthaber das Alibi, um uns die Schuld zu geben, und verlagern damit die Verantwortung weg von dem jahrelangen Gerede über mangelnde Investitionen in den Sektor und fehlendes Mitgefühl für seine Beschäftigten.

In einem offenen Brief wies ein Arzt darauf hin: „Es ist eine Schande und ein schwerer Fehler, die Bevölkerung wirklich zur Verantwortung zu ziehen und dies zu wiederholen, was nichts anderes als eine weitere, unmenschlich geplante Strategie ist, mit dem einfachen Ziel, uns zu konfrontieren, unsere eigenen Spione und Wächter zu sein. (…) Die Menschen leiden, auch sie sind erschöpft! Erschöpft von der Angst, dass sie Minute für Minute durch die Medien und jetzt durch Institutionen wie diese übertragen werden. (…) Ohne Kontrollen alle Personen mit chronischen Pathologien, mit schweren Krankheiten. Aber die CEOs der Prepaid-, Gewerkschafts- und Sozialarbeiter haben ihre Zahlungen nie eingestellt und in all diesen Monaten keine Leistungen erbracht. Und wir fordern die Menschen auf, verantwortungsbewusst zu sein: Was ist los mit uns? (…) Lasst uns unser Immunsystem stärken, lasst uns zur Sonne hinausgehen, lasst uns den Mond anschauen, lasst uns auf die Erde treten, lasst uns lachen. Wann hatten wir solche Angst zu leben?“

Der isolierte und partielle Umgang mit einer Krankheit führt zu der Behauptung, dass Beatmungsgeräte und knappe Intensivbetten die einzige Lösung sind, dass wir auf den Wunderimpfstoff warten müssen, dass die Isolation von Menschen gut für das Immunsystem ist. Es ist, einige Daten ohne Vergleich mit anderen zu zeigen, es ist, zu vergessen, dass im vergangenen Jahr 32.000 Menschen in diesem Land an Lungenentzündung und Grippe in ihren verschiedenen Varianten starben , es ist, die Zahlen ohne andere Informationen als die überwältigende Zahl zu zeigen. Es soll bekräftigt werden, dass alles gut funktionierte, aber dass diese Krankheit „unser“ Gesundheitssystem und „unsere“ Wirtschaft ruiniert hat.

Die sozialen Klassen

Ein halbes Jahr nach der Ausrufung der Pandemie verzeichnete Argentinien erneut eine der höchsten Inflationsraten der Welt. Sie ist die zweithöchste in Lateinamerika. Nach IWF-Prognosen wird Argentinien in diesem Jahr mit 39,5% an achter Stelle der weltweiten Inflationsrangliste stehen, angeführt von Venezuela mit 15.000%, gefolgt von Simbabwe, Sudan, Surinam, Jemen, Iran und Südsudan. Unterdessen werden die Reichen immer reicher und brechen Rekorde. In den letzten Monaten haben die so genannten technologischen Aktien einen schwindelerregenden Aufstieg erlebt, der sich im September zu verlangsamen begann. Aufschlussreich ist ein Bericht des U.S. Institute of Policy Studies (IPS), der besagt, dass vom 18. März bis 13. August die 12 prominentesten US-Milliardäre – inmitten eines starken Produktionsrückgangs – einen historischen Rekord aufgestellt haben. Ihr Vermögen ist im Durchschnitt um 40% gewachsen und hat insgesamt eine obszöne 13-stellige Zahl erreicht. Jeff Bezos (Amazon), der „zukünftige Retter der Menschheit“ Bill Gates, Mark Zuckerberg (Facebook), Warren Buffett (Unternehmer und Investor), Elon Musk (Tesla und SpaceX)… und die Liste geht weiter mit den Hauptaktionären von Microsoft, Google, Oracle und Walmart. Offensichtlich sind die großen Gewinner dieser Krise neben den Pharmaunternehmen die Technologieunternehmen, wie im Fall der auf Telekommunikation und elektronischen Handel ausgerichteten Unternehmen, was uns viel über den gegenwärtigen Moment des Kapitalismus sagt. Unter den argentinischen Unternehmen in diesem Sektor stechen der Mercado Libre und Globant hervor, die in diesem Jahr bisher einen Anstieg ihrer Notierungen um 90 bzw. 62% verzeichnen konnten. In jedem Fall muss darauf hingewiesen werden, wie flatterhaft viele dieser Zahlen sind, die zu einem weltweiten Kontext eines starken Wachstums der monetären Emissionen sowie der Staats- und Unternehmensverschuldung hinzukommen. Die Aussichten sind ziemlich ungewiss, und die in Mode gekommenen Finanzmechanismen haben uns an ihre Ausbrüche und ihre Konsequenzen gewöhnt.

Aber es ist nicht nötig, auf die Wall Street zu schauen. Die lokale Bourgeoisie hat mehr verdient, indem sie ihren Angestellten weniger zahlt, die Kosten durch Telearbeit/Heimarbeit senkt und einen Teil der Lohnausgaben vom Staat erhält. Die Geschädigten sind viele petit-Bourgeois und einige wenige Geschäftsleute aus diesem oder jenem Sektor. Wer kann schon glauben, dass die Bourgeoisie alle massenhaft verdienen? Geschäftsleute aus dem Gastronomiesektor, die dafür bekannt sind, dass sie schreckliche Arbeitsbedingungen auferlegen, haben sich in der Stadt Rosario mobilisiert, um „sie arbeiten zu lassen“.

In unserer alltäglicheren Wirtschaft, die nur wenige Stellen hat, müssen wir weiterhin jede Woche unter schlechteren Bedingungen zur Arbeit gehen oder weiterhin in einem der härtesten Kontexte nach Arbeit suchen. Diejenigen, die liefern (A.d.Ü., Essen z.B., wie Lieferando und Deliveroo), befinden sich weiterhin in der gleichen prekären Lage, wobei Unfälle und Todesfälle immer häufiger auftreten. Die Lehrer sehen ihre Arbeit durch die Technologie intensiviert, aber die Gehälter bleiben gleich. Und für diejenigen, die ihr tägliches Brot in informellen Jobs verdienen, beraubt diese Situation sie dieser Möglichkeit.

In der Zwischenzeit fragen wir uns, wozu eine so lange Quarantäne, eine der längsten der Welt, gut sein soll, wenn auf gesundheitlicher Ebene endlich das passiert, was passieren sollte. Es ist der Gedanke der Verschuldung, des Zusammenbruchs: das Problem immer ein wenig weiter voranzutreiben, aber nichts zu tun, um zu verhindern, dass es uns passiert.

Das Eigentum

In den letzten Monaten stand eine Kampagne zur Verteidigung des Privateigentums ganz oben auf der Tagesordnung der Medien und des Staates. Seit Beginn der Quarantäne haben die Landbesetzungen, „Usurpationen“ ganz der Staatssprache nach, im ganzen Land zugenommen. Im Ballungsraum Buenos Aires wurden fast 140 Versuche von Landbeschlagnahmen registriert, mit unterschiedlichem Erfolg.

In der Stadt Guernica begann in der Partei von Präsident Perón am 20. Juli die Beschlagnahme eines 100 Hektar großen Grundstücks, das für ein Landgut bestimmt war, auf dem sich bis heute 2.500 Familien (ca. 10.000 Personen) angesiedelt haben. Mit Plastik, Holz und Metallblechen haben sie begonnen, ihr Viertel zu bauen, in der Hoffnung, das zu bekommen, was ihnen das Privateigentum vorenthalten hat: einen Platz zum Leben. Die Justiz ordnete die Räumung an, zunächst für Mittwoch, den 23. September, und verschob sie bis zur letzten Minute auf den 1. Oktober. Die Familien mobilisieren sich weiterhin und fordern eine Lösung.

Am 11. September wurden 300 Familien brutal aus dem Land einer Mülldeponie in Ciudad Evita vertrieben. Am Abend schoss die Polizei von Buenos Aires auf sie und setzte die Häuser in Brand. Zur gleichen Zeit griff eine Gruppe von Schlägern auch die an die Übernahme angrenzende Gemeinschaftsküche an und stahl sogar die Töpfe und Pfannen. Bei der Vertreibung gab es viele Schwerverletzte und Inhaftierte. Jenifer Lizarraga, eine junge Referentin in der Gemeinschaftsküche, wurde 40 Mal in den Körper getroffen und verlor durch einen Schuss mit der Schrotflinte ein Auge.

Tausende von Kilometern entfernt waren auch die „Usurpationen“ im Norden Patagoniens Teil des Gesprächs der Bourgeoisie. In El Bolsón und Bariloche handelte es sich nicht mehr um „Diebeshöhlen“, sondern um „gewalttätige Mapuches“, „Anarchisten“ und sogar „Terroristen“. Es hat den Anschein, als seien nicht alle Maßnahmen eine Aktion, um die Rechte des Mapuche-Volkes einzufordern, sondern vielmehr ein Versuch, die miserablen Lebensbedingungen zu überwinden, die durch die Quarantäne in einem Gebiet, das auch einen historischen Schneefall zu ertragen hatte, noch verschlimmert wurden. In der Region hat es bereits Demonstrationen zur Verteidigung von Privateigentum gegeben, bei denen die Regierung gefordert wurde, diese zu verteidigen, als ob sie wenig tun würde.

In Colonia Santa Rosa, Departement Orán, Salta, ließ sich die Guaraní-Gemeinde Cheru Tumpa mindestens zwanzig Jahre lang auf verlassenem Land nieder und begann, einen Ort zu bewohnen, der als Mülldeponie oder „Ort, an dem Verbrechen begangen wurden“ bezeichnet wird. Die neunzig Familien der Gemeinde wurden am 16. September von einhundert Infanteristen der Provinzpolizei vertrieben.

Die virtuelle Realität

Diese Situation stellt auch eine neue Wendung in der Disziplin dar. Mit virtueller Bildung lernen Millionen von Kindern mehr als zuvor, still zu stehen und isolierter zu sein. Sie werden für eine Gesellschaft erzogen, in der die Virtualität mehr und mehr vorherrscht, so wie wir vor Generationen erzogen wurden, strikt direkt in die Fabrik zu gehen oder mit laxeren Formen für die prekären Jobs, die unsere sein würden.

Das Coronavirus befällt nicht alle Menschen gleichermaßen, ebenso wenig wie die Quarantäne. Wir sind nicht einfach nur gleichberechtigte Bürger; wir gehören einer sozialen Klasse an, wir haben ein Alter, wir sind Teil einer sexuellen Trennung, wir haben unterschiedliche Fähigkeiten. Für diejenigen, die immer an den Rand gedrängt worden sind, ist die Virtualität eine neue Vertiefung der Ausgrenzung. Einsamkeit hingegen ist bei einer Überbevölkerung keine Option. Für diejenigen, die die wirtschaftliche Möglichkeit haben, hat es keinen großen Unterschied gemacht, Virtualität und Einsamkeit waren bereits Teil ihres Lebens. Diese Quarantäne hat zu einer Verstärkung dieser Isolation in ihnen geführt, aber keine Neuheit. Der andere wurde bereits als Risiko und in vielen Fällen als Bedrohung angesehen. „Das Virus ist ein Fremder. Nimm es nicht mit nach Hause“, warnt ein Regierungsschild in den leeren Straßen der Provinz Santa Fe. Deshalb Facebook, deshalb Instagram, deshalb Tinder, deshalb Amazon, deshalb Mercado Libre, deshalb Netflix.

Bei der Telearbeit/Heimarbeit lebt und arbeitet man im selben Haushalt. Wir wissen, dass dies mehr Arbeit bedeutet, vor allem für Frauen, denen oft solche Aufgaben übertragen werden. Und mit der Telepädagogik wird auch die Arbeit erhöht, nicht nur für Lehrer, sondern auch für Eltern.

Der große Abwesende in dieser weit verbreiteten Situation der Isolation ist die Erotik. So wie Bildung zu einem Informationstransfer mit reduzierter Erfahrung und ohne physische Bindung wird, treten in der Erotik diese Eigenschaften, die vor Jahrzehnten noch undenkbar waren, immer mehr in den Vordergrund. In diesem Fall sind die neuen Stars die Dating-Anwendungen, entweder für „virtuellen Sex“ oder „Sexting“, sowie für diejenigen, die gegen das Gesetz verstoßen. Denn wenn wir uns an die staatlichen Regeln halten, könnten wir keine sexuelle Begegnung haben, außer zwischen Menschen, die zusammenleben. Andererseits ist die Chance, sich als Menschen kennen zu lernen, umso geringer, je weniger Kontakt es gibt. Aber auch das ist nicht neu: Vor der Quarantäne war die Erotik bereits am Abklingen. Vielleicht hat die Kriminalisierung der reduzierten Körperlichkeit aus diesen Gründen keine größere Empörung geweckt.

Indem man das Lustprinzip mehr und mehr dem Bild und der Ähnlichkeit der Ökonomie unterwirft, wird eine Normalisierung etabliert, die dem liberalen Ideal der Sozialfürsorge entgegenkommt, gesetzlich eingeschlossen. So sind die Zugeständnisse des Kapitals in Bezug auf die „freie“ Sexualität von der gleichen Art wie die im Bereich der Gewerkschaften, der öffentlichen Gesundheit und so vieler anderer historischer sozialer Forderungen: Sie sind die Krümel, die uns zum Schweigen bringen.

NEUE MATERIALIEN

Coronavirus, Krise und Gefangenschaft/Einsperrung

Seit der Erklärung der Coronavirus-Pandemie und der Einrichtung einer weltweiten Eindämmung/Einsperrung/Einschließung sind Dutzende und Aberdutzende von Artikeln zur Analyse und Reflexion in Umlauf gebracht worden. Die Zusammenstellung der Texte, aus denen sich dieser neue Titel von Lazo Ediciones, Coronavirus, Krise und Gefangenschaft zusammensetzt, ist eine Auswahl von nur einer Handvoll davon, aber mit einem gemeinsamen Nenner: Sie beschränken sich nicht darauf, die Wirklichkeit zu erklären, sondern versuchen, sie zu transformieren.

Santiago López Petit (Barcelona), Carbure (Frankreich), Gianfranco Sanguinetti (Italien), Miguel Amorós (Barcelona), Proletarios Internacionalistas , Vamos hacia la vida (Chile), Jacques Camatte (Frankreich), Alba Campos Lizcano (Barcelona), Boletín La Oveja Negra (Rosario), Biblioteca La Caldera (Buenos Aires), sind Autoren und Gruppen aus verschiedenen Teilen der Welt, die zwar durch die geographische Entfernung getrennt sind und sich mit verschiedenen Aspekten befassen, die jedoch eine kritische Ablehnung der durch das Coronavirus verursachten Situation teilen. Aus einer radikalen Perspektive untersuchen sie mit tiefer Klarheit die Bedeutung der Gesundheit und der Verteidigung des Lebens, die Krise und Umstrukturierung der Arbeit, den Kampf und die soziale Kontrolle, die medizinischen und wissenschaftlichen Diskurse und die Auswirkungen auf subjektiver Ebene des aktuellen Kontextes.

Angesichts der für diese Zeit so typischen Praxis, bestimmte Kritiken zu verachten, nur weil sie nicht alles erklären können, sie mit „Liberalismus“ oder Verschwörung zu vermischen und auf die Polarisierungen zurückzugreifen, die als Wirtschaft-Leben in Mode sind, wo Progressivismus und Wissenschaft als Retter dargestellt werden, liefern diese Schriften grundlegende Elemente für die Konstruktion einer Vision des Ganzen, die es uns erlaubt, auf die materiellen Bedürfnisse zu reagieren, die uns in diesem besonderen Moment auferlegt werden.

Aus dieser umfassenden und internationalen Perspektive zeigt die Analyse der „Coronavirus-Krise“, dass Ausdrücke, die als antagonistisch in Bezug auf den Managementmodus dargestellt wurden, in Wirklichkeit komplementär funktionieren, indem sie Panik auslösen und jede Diskussion ablenken, die versucht, über das COVID-19 hinauszugehen. In diesem Sinne ist es offensichtlich, dass der Begriff „confinamiento“ nur mit den Staaten in Verbindung gebracht wird, die den „Gesundheits“-Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation gefolgt sind. Indem man die verschiedenen Arten der Isolation, des Terrors und der Anpassung in die Diskussion einbezieht, wird deutlich, dass die Eindämmung/Einsperrung/Gefangenschaft auch für jene Staaten gilt, deren Führer einen starken „Anti-Quarantäne“-Diskurs führten, der die Schwere des Virus auf ein Minimum reduzierte, ohne sich der Repression zu entziehen und ähnliche wirtschaftliche Maßnahmen anzuwenden wie ihre „Gegner“: hohe Verschuldung und monetäre Emissionen, Rettung von Großunternehmen, Deregulierung der Arbeit und Krümel für das Proletariat. Auch wenn der Grad der Ausbreitung des Virus in den verschiedenen Regionen der Erde sehr unterschiedlich ist, so stellen doch Repression, Entlassungen, Veränderungen in der Arbeitswelt und das brutale Anwachsen des Elends eine gemeinsame globale Realität dar.

Mehrere Texte dieser Zusammenstellung leisten Beiträge zur Frage der Verbreitung verschiedener Viren im Zusammenhang mit der kapitalistischen Produktionsweise. Wir äußern jedoch einige Vorbehalte hinsichtlich der zentralen Bedeutung, die diesem Thema in verschiedenen kritischen Bereichen beigemessen wird, indem wir die Mechanismen und Maßnahmen, die die Erklärung der Pandemie ermöglicht und gefördert hat und die unsere Lebensbedingungen und unseren Kampf direkt angreifen, minimieren oder weglassen. Es ist nicht dasselbe, zu sagen, dass ein Virus gesundheitliche, wirtschaftliche und repressive Maßnahmen verursacht hat, wie zu sagen, dass ein Virus benutzt wurde, um wirtschaftliche und repressive Maßnahmen unter einem Gesundheitsschutz zu ergreifen. Ist es ein Versuch, eine Krankheit zu lindern, um den Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu vermeiden, oder ist es ein Versuch, die Gesundheit des kapitalistischen Systems zu stärken, indem eine dauerhaftere Heilung seiner wiederkehrenden Krisen auferlegt wird? Hat das Virus dazu gedient, eine Krise von solchen Ausmaßen zu beschönigen, für die niemand es gewagt hat, Verantwortung zu übernehmen?

Mit dieser Publikation bestehen wir darauf, die zentralen Probleme aus einer proletarischen Perspektive anzugehen, die Gewissheiten über die eingetretenen Veränderungen und ihre legitimierenden Diskurse hervorzuheben, um zu versuchen, den Handlungsspielraum der bourgeoisen Maschinerie zu erahnen und zu hinterfragen, was als soziale Transformation angepriesen wird. Die vereinfachten Slogans und Formeln, zusammen mit der massiven Verbreitung von Informationen – überwältigend und widersprüchlich – tragen zur sozialen Kontrolle bei, lenken die Aufmerksamkeit ab, verwirren das Verständnis, lähmen die Handlungen oder lenken sie auf Zustände der Ohnmacht um.

Irgendwann werden die Auswirkungen des Virus nachlassen, aber nicht die Disziplinierungsmechanismen, die die Staaten stärken konnten. Noch viel weniger die Folgen einer Krise, die gerade erst beginnt und bei der es noch schwierig ist, eine Dimension anzunehmen. Die Frage ist nicht so sehr, was man tun muss, um sich um das Virus zu kümmern, sondern was man tun muss, um sich um diese Form der gesellschaftlichen Organisation, die der Kapitalismus ist, zu kümmern und wie man es schafft, sie zu beenden.

Das Buch steht auf unserer Website lazoediciones.blogspot.com zum Herunterladen zur Verfügung und wird in der nächsten Ausgabe – Oktober 2020 – der Abonnements der Alberto Ghiraldo-Bibliothek enthalten sein.