Mehr Kugeln für die Cops

In Solidarität mit den beiden Genoss*innen, denen vorgeworfen wird, in der Nacht zum 20.11, mit Farbe befüllte Weihnachtbaumkugeln an die Fassade einer Bullenwache geworfen zu haben, haben wir einem Spielplatz im Bremer "Bürgerpark" einen kurzen Besuch abgestattet. Wir sägten die Blaulichter einer schaukelnden Bullenkarre ab und verpassten ihr eine freundliche schwarze Neulackierung. Neue Farbe neue Funktion, ein superfancy BlackBlockMobil! Im Anschluss schmückten wir kichernd das ganze mit zwei weiteren Kugeln.

Copaganda zielt nicht überraschend oft auf Kinder: Spielzeug, Bücher, Serien etc.

Wenn wir eine Welt wollen, in denen es keine Cops gibt, dann müssen wir sie an allen Orten angreifen, an denen wir ihnen begegnen. Auf der Straße, im Netz, in Gesprächen mit anderen Menschen, in unseren eigenen Köpfen - oder auch in Spielwarenabteilungen, Bücherläden und auf Spielplätzen. Überall muss die Idee der Cops an sich als Reproduktionsmaschine rassistischer, patriarchaler und kapitalistischer Strukturen kenntlich gemacht und sabotiert werden - vielfältig, kreativ, militant.

Für Anarchie im Plural!

Gruß und Kuß außerdem an die Parkbank-Crew