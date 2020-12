[KA] Rechte Hetzer aus der Deckung holen!

An diesem Wochenende fand der Bundesparteitag der AfD statt. Dem Aufruf folgend mit dezentralen Aktionen gegen die AfD vorzugehen haben wir in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Ehepaar Antje und Rüdiger Jilg an ihrem Wohnort in der Forststraße Nr. 11, 76131 Karlsruhe geoutet. Mit Flyern haben wir die Nachbarschaft über ihr Treiben aufgeklärt und ihr Wohnhaus mit Farbe markiert.