[B] Vor Silvio-Meier-Demo in Rudow: Plakate thematisieren Polizeiproblem

Wer stoppt die Schläger in Uniform?

ZEUGEN GESUCHT: Am 3. Oktober 2020 gegen 18 Uhr verprügeln drei Polizisten einen jungen Mann am Grünen Weg Ecke Fritz-Erler-Allee - immer wieder schlagen die Beamten auf seinen Kopf ein. Gefesselt und auf dem Boden liegend ist er den prügelnden Polizisten ausgeliefert. Wahrscheinlich gehören sie zum Abschnitt 48 am Zwickauer Damm, der bereits für Nazifälle und brutale rassistische Gewalt bekannt ist.

Bildunterschrift: Tatort von Polizeigewalt: Kreuzung Grüner Weg / Fritz-Erler-Allee in Britz

Hintergrund: https://twitter.com/berlin_out/status/1316367549802610689

Wer stoppt die Faschisten in Uniform?

Sicherheitsbeauftragter für die AfD: Der Polizist Detlef M. vom Polizeiabschnitt am Segelfliegerdamm macht kein Geheimnis aus seiner rechten Gesinnung. Er ist selbst Mitglied in der Neuköllner AfD. Polizeiliche Ermittlungen teilt er in einer Chatgruppe auch mit Neonazis. In Rudow war er in den Angriff auf einen Buchladen durch Neonazis verwickelt. Ist Detlef M. ein Einzelfall?

Bildunterschrift: Detlef M. beim Parteitag der AfD Neukölln

Hintergrund: https://taz.de/Ermittlungen-gegen-Berliner-Beamten/!5690788/

Wer stoppt den Rassismus in Uniform?

Stefan K. prügelte 2017 am S-Bahnhof Karlshorst aus rassistischen Beweggründen einen Mann krankenhausreif - aber in Rudow arbeitet er weiter am Polizeiabschnitt 48 am Zwickauer Damm. Der Innensenator deckt Stefan K. und hat das Opfer zu Beginn der Pandemie nach Afghanistan abgeschoben, um einen Gerichtsprozess gegen K. zu verhindern. Stefan K. ist weiter im Dienst und hat nichts zu befürchten.

Bildunterschrift: Stefan K. im Einsatz

Hintergrund: https://recherche030.info/2020/eg-rex/

Wer stoppt den Rassismus in Uniform?

Zwei Polizisten aus Rudow nahmen Anfang 2010 einen Mann am U-Bhf. Parchimer Allee wegen angeblichem Zigarettenhandel fest. Sie fuhren ihn auf eine Wiese in Schönefeld, zerrten ihn aus dem Auto, schlugen auf ihn ein und zerrissen seinen Ausweis. Sie fuhren weg und ließen ihn im Schnee liegen. Zwei Frauen beobachteten den Vorfall und riefen die Brandenburger Polizei. Wer wurde noch von der Rudower Polizei nach Brandenburg gebracht und verprügelt?

Bildunterschrift: Tatort von rassistischer Polizeigewalt: verschneiter Acker zwischen Rudow und Schönefeld

Hintergrund: https://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/vietnamese-ausgesetzt-und-missha...

Wer stoppt die Neonazis in Uniform?

Zwei Polizisten vom Abschnitt 48 am Zwickauer Damm wünschten sich ein ganz spezielles Radio - einen Volksempfänger mit Hakenkreuz-Verzierungen. Als sie es kauften schickten sie voller Freude die Fotos an ihre Kolleg*innen. Dumm nur dass der Antiquitätenhändler die beiden verpfiffen hat. Doch wie hoch ist die Dunkelziffer von rechten Polizist*innen und wieviele ihrer Kolleg*innen schützen sie?

Bildunterschrift: Die Rudower Polizisten mit ihrem Hakenkreuz-Radio

Hintergrund: https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/10/polizei-berlin-verdacht-hak...