(Kalinov Most) UNVOLLENDETE NOTIZEN IN DER UND ÜBER DIE PANDEMIE

Gefunden auf der Nummer 6 der anarchistischen Publikation Kalinov Most, die Übersetzung ist von uns. Weitere Infos auf panopticon.blogsport.eu



UNVOLLENDETE NOTIZEN IN DER UND ÜBER DIE PANDEMIE

Einleitende Bemerkung: Der vorliegende Text wurde zu Beginn der – nicht eingehaltenen – Einschließung durch die Pandemie auf italienischem Gebiet verfasst. Es ist wichtig zu erwähnen, dass jetzt, zu Beginn dessen, was die Experten als Phase 2 für die „Rückkehr zur Normalität“ bezeichnen, die Fortschritte bei der sozialen Kontrolle, von denen im Text die Rede ist, beginnen, sich im täglichen Leben niederzuschlagen. Beispiele dafür sind die Drohnen, die „Menschenmengen“ in Parks kontrollieren, Polizisten, die Personen ohne Maske kontrollieren, oder die neuen Apps zur Verfolgung von Personen, die positiv auf COVID-19 reagieren.

Die COVID-19-Pandemie ist das x-te Symptom eines kranken Systems. In diesem Text werden wir nicht versuchen, die wissenschaftlichen Gründe für das Virus zu verstehen, wir sind keine Wissenschaftler und wollen es auch nicht sein. Wir werden nicht versuchen, den Ursprung des Virus zu finden. Um die Ursachen zu finden, ob sie nun ausdrücklich provoziert werden oder nicht, müssen wir auf die Pfeiler des Systems hinweisen, in dem wir leben.Jede historische Zeit und jede Lebensweise hat ihre Krankheiten gehabt. So wie im 14. Jahrhundert die Pest den europäischen Kontinent verwüstete, was auch das Ergebnis einer Lebensweise war, so kommt im 21. Jahrhundert eine Herausforderung für den Menschen, der glaubte, alles kontrollieren zu können. Ein Virus, das die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens, insbesondere im Westen, offenbart. Es muss jedoch gesagt werden, dass der Tod in bestimmten Teilen des Planeten für den Menschen ein weiterer Teil dessen ist, was wir Leben nennen, nicht aber für den halbwestlichen Menschen.

Das COVID-19 im Besonderen, aber im Allgemeinen alle Krankheiten, ist daher mit den sozialen, hygienischen und Umweltbedingungen und mit den Beziehungen zwischen den Individuen, die wir leben, verbunden.

Um uns diesmal jedoch eine zunehmend totalitäre Realität aufzuzwingen, sehen wir uns nicht mit der Situation konfrontiert, die einige zuvor, vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, aufgestellt hatten, wie es der Aufstieg des Faschismus sein könnte. Nun stellen wir fest, dass die totale Kontrolle jeder Bewegung durch den so genannten Katastrophenschutz und die verschiedenen Organisationen, die angeblich die Gesundheit untersuchen und überwachen, gerechtfertigt ist. Dass sich unsere Vorstellung von Gesundheit so sehr von der der Herrschaft unterscheidet, scheint uns klar zu sein und wäre ein Argument für eine andere Zeit. Ein gesundheitspolitischer Vorwand, der uns die wenige Freiheit vorenthält, die wir kollektiv ausüben könnten, der uns die verschiedenen menschlichen Beziehungen vorenthält, die wir herstellen könnten, und der unsere Entschlossenheit mit Paranoia erfüllt. Darüber hinaus ist es auch dieser Gesundheitsalarm, mit dem die verschiedenen Staaten, die auch den Fall ihrer Entscheidungsgewalt vor den großen Weltorganisationen wie der WHO oder den Koalitionen der Großindustrie sehen, versuchen, das Gefühl der nationalen Einheit zu stärken – was sie auch oft erreichen – und auf diese Weise die kritischen Stimmen zu beschwichtigen.

Der Vormarsch des techno-industriellen Systems und der sozialen Kontrolle

Es bedurfte eines scharfen Schlags auf den Tisch, um das, was seit Jahrzehnten versucht wurde durchzusetzen,auf allgemeiner Ebene durchzusetzen. Ein Beispiel dafür sind die Kontroll- und Arbeitssysteme, die sich als ein Weg zur Lösung der Viruspandemie herauskristallisieren. Obwohl man sagen muss, dass sich das technologische System seit den ersten Internetanschlüssen 1983 und seiner weiteren Verbreitung Mitte der 1990er Jahre unerbittlich weiterentwickelt, war die Herrschaft (mit all ihren technologischen Apparaten) noch nie mit einer Situation konfrontiert, wie wir sie erleben. Ohne den Vormarsch von Technologien wie dem bereits erwähnten Internet, den verschiedenen so genannten intelligenten Geräten oder anderen – zunächst militärischen und dann sozialen – Kontrollinstrumenten wie GPS wäre es unmöglich, die gegenwärtige Situation zu meistern und die fast vollständige Einsperrung fast der gesamten Bevölkerung zu erzwingen. Aber diese Pandemie-Situation ist ein guter Vorwand, diesen Schlag auf den Tisch zu legen. Mit all den vermeintlichen Rechtfertigungen für die Umwandlung der kapitalistischen Beziehungen, an die wir gewöhnt sind, in virtuelle Beziehungen (immer innerhalb der kapitalistischen Logik), versuchen wir, jeden Hauch von Freiheit zu begraben, um eine Sicherheit zu schaffen, die das Leben verleugnet, ohne eine Spur von Gedanken oder Bewegung dagegen. Wir schreitten alle zusammen auf dem Weg zur neuen technologischen Sklaverei.

Einer der Aspekte, über den – offensichtlich um seiner selbst willen – am meisten gesprochen wird, ist der Fall dessen, was sie Telearbeit oder Folter von zu Hause aus nennen. In diesem Fall erfolgt die Schärfung der Kontrolle auf die gleiche Weise. Es war zunächst mit dem Aufkommen der wissenschaftlichen Arbeitsteilung, zunächst durch Taylor und dann durch die Entdeckung der fordischen Organisation in den Fabriken, die, warum sollte man es nicht sagen, ihren Höhepunkt in den nationalsozialistischen Vernichtungslagern hatte. Dann kam das Aufkommen des Internets und der Computertechnologien, die zur totalen Kontrolle und damit auch zur totalen Ausbeutung führen. Die Abschaffung der menschlichen Vermittlung, die durch die Fernsteuerung ersetzt wird, die es auch schwieriger macht, den Schichtführer und damit den Feind zu identifizieren, schafft eine Masse von Fernarbeitern, die zwar weiter produzieren, aber nicht den Teil der Sozialisation haben, der uns zu einer Rebellion gegen diese führen könnte.

Dasselbe geschieht mit den Schulen. Seit Beginn der Pandemie haben verschiedene Universitäten und Hochschulen den Unterricht teilweise über verschiedene virtuelle Verbindungen fortgesetzt. Zuerst hieß es, dies sei eine Ausnahmesituation, jetzt scheint es in den kommenden Monaten die Regel zu sein. Wenn die Studienzentren historisch gesehen bereits potentielle Epizentren des Konflikts gewesen sind, so ist mit dem Unterricht von zu Hause aus die Möglichkeit menschlicher Beziehungen ausgeschlossen, die die herrschende Ordnung kollektiv in Frage stellen könnten.

Der Virus war nur das perfekte Sühneopfer, um der öffentlichen Meinung und der allgemeinen Bevölkerung Maßnahmen, Anwendungen, neue Methoden der technologischen „Kommunikation“ als die einzig lebensfähige Zukunft zum Überleben vorzustellen. Wenn diese zuvor nur ein Minimum an Widerstand aus einigen sozialen Sektoren, wie zum Beispiel der Linken, hervorrufen konnten, so stellen wir jetzt fest, dass die Macht freie Hand hat, um die Sicherheit, die diese mit sich bringt, anzuwenden. Darüber hinaus werden diese, wie bereits im Herzen des asiatischen Riesen geschehen, für den Zugang zu bestimmten sozialen „Dienstleistungen“ unverzichtbar. Dies verstärkt den Ausschluss bestimmter Subjekte vom gesellschaftlichen Leben, vom Produktionssystem und auch von dem, was der Staat als Heilung versteht, die sich entweder dem technologischen Spiel nicht unterwerfen wollen oder wirtschaftlich oder sozial unfähig sind, Zugang zu dieser Art von Anforderungen zu erhalten. Was mancherorts zum Fetisch geworden war – das neue Smartphone, das neueste Google-Gerät usw. zu haben – wird immer mehr zu einer Notwendigkeit, um mit anderen Menschen zu interagieren, um den x-ten beschissenen Job zu finden oder um in den verdammten Bus zu steigen.

Zum Ausnahmezustand

Was einst nur in kleinen Verhältnissen möglich war, nur auf diejenigen angewandt wurde, die nicht geeignet waren, gute Bürger zu sein, auf arme und undokumentierte Migranten, Rebellen und Revolutionäre aller Art, verallgemeinert sich nun auf die gesamte Bevölkerung. Einige von uns sind bereits mehr oder weniger an Hausdurchsuchungen, an Überwachung, an Abhörmaßnahmen usw. gewöhnt. Andere sind sich jetzt der Vorteile liberaler Demokratien bewusst. Es stimmt, dass diejenigen, die es aus verschiedenen Gründen wagen, aus der Gefangenschaft (A.d.Ü., die Einsperrung zu Hause aufgrund der Ausgangssperre) auszubrechen, strenger kontrolliert werden. Es stimmt auch, dass die Maßnahmen des Ausnahmezustands strenger sind und die gesamte Bevölkerung betreffen wird und nicht nur mehr oder weniger reduzierte Gruppen wie die oben genannten. Dennoch sehen wir darin nichts Besonderes. Der Staat ist keine unbewegliche Entität, sondern ganz im Gegenteil. Im Laufe der Geschichte wurde es den Bedürfnissen des Augenblicks entsprechend modifiziert. Wenn in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts alle europäischen Staaten in sozialen Fragen eine gemäßigtere Haltung einnahmen, dann nicht, weil sie sich um ihre Bürger sorgten, sondern weil die politische und soziale Situation mit verschiedenen Formen bestimmter Opposition den Druck der Präsenz und Propaganda der Sowjetunion noch verstärkte und sie dazu zwang. Dieses Beispiel soll nur die Änderungen veranschaulichen, die der Staat an sich selbst vornimmt, wenn es notwendig ist, seine Herrschaft fortzusetzen. Deshalb sollten wir nicht überrascht sein und können nicht bei den Reden über den Ausnahmezustand stecken bleiben. Die Anwendung oder Nichtanwendung des Ausnahmezustands ist ein weiteres Instrument unter den vielen, die ihm zur Verfügung stehen, um ihren Bereich aufrechtzuerhalten, und über dessen Ausübung sie entscheidet, je nachdem, ob es ihr gelegen kommt oder nicht. In diesem Fall, mit wenig sozialer Opposition, voller Furcht vor einem unsichtbaren Feind, konnten sie es nicht besser machen.

Zur menschlichen Frage

Die COVID-19-Pandemie bringt uns in vielerlei Hinsicht an einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, jenseits der neuen Maßnahmen der sozialen Kontrolle, die die verschiedenen Staaten der Welt mit all ihren Besonderheiten testen. Wie wir gesagt haben, wird die Pandemie uns an einen Punkt bringen, an dem es keine Kehrtwendung mehr gibt. Einer der Aspekte, die uns auffallend erscheinen, ist die Frage der sozialen Beziehungen. So wie HIV in den 1990er Jahren unsere Wahrnehmung sexueller Beziehungen verändert hat, so wird nun COVID-19 unsere Wahrnehmung menschlicher Beziehungen verändern.

Wir wollen hier nicht darauf eingehen, dass viele der Formen, die manche Menschen als Sozialisation verstehen – Bars, Fussballstadien, Diskotheken – sicherlich noch eine Weile geschlossen bleiben werden. Aber um auf das Thema zurückzukommen, wurde uns durch die Regierung, die medizinischen Spezialisten, die Weltgesundheitsorganisation, gesagt, dass es zur Verhinderung einer Ansteckung besser sei, in unseren Häusern eingesperrt zu bleiben (wer auch immer eins hat, natürlich), dass wir uns einen Meter von den Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen, fernhalten müssen. Diese „Empfehlungen“ wurden weltweit von verschiedenen Sanktionen und rechtlichen Drohungen für diejenigen begleitet, die es wagen, nicht zu respektieren, was verschiedene Regierungen und wissenschaftliche Organisationen sagen, auch ohne den genauen Grund für all dies zu kennen. Die Mehrheit der Menschen, einschließlich der Gefährten und Gefährtinnen, haben gehorcht. Einige appellieren an ein Verantwortungsbewusstsein, das wir in gewisser Weise auch nicht verleugnen werden, gegenüber ihren Angehörigen, die man als das verstehen könnte, was Experten als „gefährdete Bevölkerung“ bezeichnen, d.h. ältere Menschen, bei denen andere Pathologien bereits im Gange sind, usw. Andere dieser Menschen – diejenigen, die sich an die verschiedenen Dekrete halten – appellieren über ihre Angehörigen hinaus an ein Gefühl der kollektiven Verantwortung für die Bekämpfung des Virus, was mit diesen Methoden völlig unmöglich ist.

Die Frage an dieser Stelle ist die Tatsache, dass wir in beiden Fällen die Person, die im Park neben uns geht, denjenigen hinter uns in der Supermarkt-Warteschlange als einen möglichen Träger des Virus sehen. Dieses Gefühl der Abneigung gegenüber anderen, das sicherlich durch die Furcht vor einer Ansteckung mit dem Virus hervorgerufen wird, wird nicht verschwinden, sobald die zuständigen Behörden beschließen, die restriktiven Eindämmungsmaßnahmen oder die verschiedenen Ausnahmezustände aufzuheben. Die Angst wird für eine Zeit der Sicherheit in unseren Köpfen bleiben und die Art und Weise verändern, wie wir miteinander umgehen, die Vorstellung, die wir von Liebe, von körperlicher Zuneigung nicht nur zu unseren engsten Angehörigen haben. Angst davor, mit einer unbekannten Person „näher als erlaubt“ zu sprechen, Angst davor, neben einer anderen Person im Bus zu sitzen, die Straße zu nah an einem anderen Menschen zu überqueren. Eine kalte Welt, in der der Abschied mit einer Umarmung als versuchter Mord verstanden werden kann. Der ersehnte Traum vom Kapital, eine Welt ohne Liebe, in der die Menschen ihr Zuhause verlassen, nur um zu produzieren oder zu konsumieren, und immer mit der Angst zurückeilen, den Nachbarn zu finden, der versucht, ein Gespräch anzuzetteln.

Und wenn alles verloren scheint…

Angesichts dieser neuen Situation, in der wir uns befinden, in der Furcht und ein unsichtbarer Feind dazu neigen, bestimmte autoritäre Positionen zu rechtfertigen, und in der die Gestalt des Staates fast frei von Kritik zu sein scheint, insofern er der Verwalter (allerdings ein schlechter Verwalter) der so genannten öffentlichen Dienste wie des Gesundheitswesens ist, müssen wir die Anarchist*innen uns weiterhin mit dem konfrontieren, was wir seit mehr als zweihundert Jahren tun. Wie wir es immer getan haben, mit Kritik und Aktion, im weitesten Sinne.

In der ganzen Zeit in der wir uns in der Gefangenschaft/Einsperrung befinden, aber auch in den kommenden Zeiten, in denen die Zeiten teilweiser oder vollständiger Mobilitätseinschränkungen bereits ganz klar zu sein scheinen, müssen wir uns fest dazu bekennen, dass wir auf die Straße gehen müssen, sei es kollektiv oder in einem anderen, nicht unbekannten Format, einzeln oder in kleinen Gruppen. Und vor dieser Entscheidung, der, auf die Straße zu gehen, gibt es zwei Faktoren, die versuchen werden, uns zu verhindern, einige werden an die „soziale Verantwortung“ appellieren, an die Tatsache, dass es notwendig ist, die Ausbreitung der Infektionen zu verhindern, um auf diese Weise „größere Übel“ oder was dasselbe ist, den Tod einiger Menschen zu vermeiden. Der andere Faktor, gegen den einige Mahnen werden, ist die mehr als offensichtliche Repression seitens des Staates, da der Staat die Sache selbst verboten hat.

Vor dem ersten Faktor, dem der „sozialen Verantwortung“, müssen wir das, was wir bereits bei anderen Gelegenheiten getan haben, gegenüberstellen. Leben und Freiheit ist das Gegenteil davon, in Angst zu Hause eingesperrt zu sein. Leben und Freiheit bedeutet, sich selbst aufs Spiel zu setzen, es bedeutet, für das, woran man glaubt, zu riskieren, es ist das Bewusstsein, das zur Bewegung wird. Das haben wir in der Tat immer gesagt.

Mit der zweiten, der staatlichen Opposition, ist es einfach. Der Staat hat sich immer um seine eigenen Interessen gekümmert, die sich nie mit unseren decken. Wenn wir uns von der Angst, die sie uns aufzuzwingen versuchen, treiben lassen, hat uns der Herrschaftsmechanismus bereits besiegt. Die zu beobachtende Zunahme des Totalitarismus ohne die sanfte Zumutung, die die liberalen Demokratien (zumindest in Europa) kennzeichnet, wird uns zu einer sozialen Polarisierung führen, auf der einen Seite diejenigen, die den Staat und seine Gesetze blind verteidigen, und auf der anderen Seite diejenigen, die es satt haben und von der wirtschaftlichen oder sozialen Notwendigkeit gedrängt werden, beschließen, mit der Gefangenschaft/Einsperrung zu brechen. Tatsächlich geschieht dies bereits, und man braucht nur ein paar Gespräche an Orten, wo es eigentlich verboten ist, wie in Parks oder in den populären Vierteln. Diese Polarisierung könnte entstehen, auch wenn wir sie heftig in Richtung einer soziale Explosion treiben. Aber das ist immer eine Frage der Projektion. Und unsere, bei aller Komplexität, basiert bisher und sollte sich nicht ändern, auf der ständigen Suche nach der Qualifikation des Angriffs hier und jetzt.

Diese menschliche Wüste auf der Erde, die Staaten und Großunternehmen zu erschaffen versuchen, ist das gefährlichste aller Meere für alle freiheitsliebenden Menschen und eines, gegen das wir kämpfen müssen, gegen Ebbe und Flut, aber mit mehr Leidenschaft und Entschlossenheit, als wir bisher gebraucht haben. Und mit nur einem Kompass: Freiheit.