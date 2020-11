Freiheit für Lina – Weg mit §129a/b

Wir kennen dieses Spiel schon. Irgendwelche, angeblich kommandomäßig, geplanten Aktionen führen zu massiven Spitzeleien gegen Antifaschist*innen. Jahrelang wird deren Kommunikation überwacht, sie werden beschattet und der Öffentlichkeit als die Bösen präsentiert. Zahlreiche Genoss*innen in Dresden mussten jahrelang Beschuldigungen dieser Art über sich ergehen lassen – alles was die Bullen dafür brauchten waren die Aussagen bekannter Neonazis, die versuchten ihre politischen Gegner*innen fertig zu machen. Angesichts der Schwere der Vorwürfe und der Heftigkeit des Vorgehens rufen wir euch auf Ruhe zu bewahren. Das ganze Brimborium seitens der Bullen ist politisch motiviert. In allen 129er Verfahren wiederholen sie dieses Tamtam, um ihr Vorgehen gegenüber der Öfffentlichkeit zu legitimieren!

Das neueste Gespinst des Generalbundesanwaltschaft soll Nazis in Eisenach angegriffen haben. Eisenach ist „Kaltort Nr. 3“ in Deutschland (https://irgendwoindeutschland.org/eisenach-thueringen-kaltort-ranking-2019/). Das Bündnis „Irgendwo in Deutschland“ schrieb über diese Stadt:

Nicht ohne Grund fühlen sich echte, stramme Deutsche von dieser Stadt magisch angezogen.Eisenach ist auch die Stadt, in der Björn Höcke noch ordentlich Konkurrenz bekommt. Die NPD und ihre Führungsfigur Patrick Wieschke stehen ihm in der Beliebtheit nicht nach und da die Eisenacherinnen heimatverbunden sind, wählen sie ihren eigenen Faschisten. So schaffte es die NPD hier noch auf 10,1%, sie konnte bei der diesjährigen Kommunalwahl sogar einen Platz hinzugewinnen.

In Eisenach gibt es eine gut vernetzte, militante Neonaziszene die auch eigene Räumlichkeiten unterhält. So etwa das Bull’s Eye in dem der Betreiber Leon R. Konzertveranstaltungen zu Ehren Rudolf Hess abhält oder das Fliederhaus, in dem Nazis wie Thorsten Heise ein und aus gehen. Diese Strukturen stricken seit Jahren an einer nationalen Revolution, ihr Ziel ist nicht weniger als eine Neuauflage des Nationalsozialismus und sie finden mit dieser Agenda Gehör.

1993 schrieb (https://www.nadir.org/nadir/archiv/Sexismus/Diskussion/Heiter_bis_Wolkig/msg/msg00027.html) Wiglaf Droste in der Arranca:

Niemand wählt Nazis oder wird einer, weil er sich über deren Ziele täuscht, – das Gegenteil ist der Fall; Nazis sind Nazis, weil sie welche sein wollen. Eine der unangenehmsten deutschen Eigenschaften, das triefende Mitleid mit sich selbst und den eigenen Landsleuten, aber macht aus solchen Irrläufern der Evolution arme Verführte, ihrem Wesen nach gut, nur eben ein bißchen labil etc., „Menschen“ jedenfalls, so Heinz Eggert, „um die wir kämpfen müssen“.

Warum? Das Schicksal von Nazis ist mir komplett gleichgültig; ob sie hungern, frieren, bettnässen, schlecht träumen usw. geht mich nichts an. Was mich an ihnen interessiert, ist nur eins: daß man sie hindert, das zu tun, was sie eben tun, wenn man sie nicht hindert: die bedrohen und nach Möglichkeit umbringen, die nicht in ihre Zigarettenschachtelwelt passen.

Fast 30 Jahre sind seitdem vergangen. An der Gültigkeit dieser Zeilen hat sich jedoch nichts verändert. Lina sitzt jetzt seit Donnerstag Abend im Knast. Ihr wird vorgeworfen Antifaschismus selbst in die Hand genommen zu haben. Ob das gut ist oder schlecht interessiert uns nicht. Dieser Staat steht im Kampf gegen den Faschismus auf der anderen Seite. Der Faschismus entspringt den herrschenden kapitalistischen Verhältnissen. Der Staat schützt diese – Demokratie hin, Demokratie her. Wenn es hilfreich ist, dürfen Faschist*innen die Drecksarbeit machen, die kein*e aufrechte Demokrat*in anfassen will. Wo es notwendig wird, weil ihre Opfer und Antifaschist*innen es vehement einfordern, geht der Staat gegen Faschist*innen vor.

Wir sind in Gedanken bei dir Lina und wünschen dir Freude, Liebe und Kraft – auch hinter Gittern. Auch den beiden anderen, die von den Durchsuchungen betroffen waren und allen, die gerade um ihre Freund*innen und Genoss*innen bangen wünschen wir Kraft und schicken euch unsere Solidarität! Ihr seid nicht allein, weder drinnen noch draußen!

An alle anderen Antifaschist*innen richten wir den dringenden Aufruf: unterstützt die Betroffenen! Ihr könnt Geld auf das Konto der Roten Hilfe Leipzig (https://antirepression.noblogs.org/rotehilfe/) überweisen:

Rote Hilfe e.V.

GLS-Bank

Konto-Nr.: 4007 238 317

BLZ: 430 609 67

IBAN: DE55 4306 0967 4007 2383 17

BIC: GENODEM1GLS

Stichwort: unverzagt

Schreibt Briefe an Lina. Ihr könnt sie im Moment als Mails an freiheitfuerlina@riseup.net schicken. Die Soligruppe leitet sie dann weiter. Den zugehörigen Schlüssel findet ihr hier (https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/A5BD0F9F1207FA405AE6FE956602BDE22935AE71) Sobald eine Postanschrift klar ist, werden wir diese auch auf der Seite veröffentlicht. Weitere Infos findet ihr unter https://freiheitfuerlina.noblogs.org/

Repression soll vereinzeln und handlungsunfähig machen. Zeigt den Genoss*innen in Leipzig, dass sie nicht alleine sind. Sprecht mit euren Kontakten und fragt nach, was gebraucht wird. Und vor allem bleibt am Ball: die größte Solidarität mit den Betroffenen ist weiterhin praktischer und konsequenter Antifaschismus!

Freiheit für alle Antifaschist*innen!

Weg mit §129a/b!