(Belarus) Offener Brief zur Unterstützung der anarchistischen Revolutionäre in Belarus

Gefunden auf der Seite der ABC Belarus, die Übersetzung ist von uns

Offener Brief zur Unterstützung der anarchistischen Revolutionäre in Belarus

Am 04.11.2020 veröffentlicht

Was ist passiert?

Am 22. Oktober wurde in Soligorsk (Belarus) das Verwaltungsgebäude des Staatlichen Komitees für forensische Untersuchungen angegriffen, und auf dem Parkplatz der Bezirksstaatsanwaltschaft Soligorsk wurden Autos in Brand gesteckt. In der Nacht vom 28. Oktober wurde das Gebäude der Verkehrspolizei der Bezirkspolizei von Mozyr in Brand gesteckt. Bald darauf wurde eine Gruppe von Anarchisten-Revolutionären: Igor Olinewitsch, Dmitrij Dubowskij, Dmitrij Rezanowitsch und Sergej Romanow wurden von einer mobilen Gruppe der mosyrischen Grenzkommandos in der Nähe der ukrainischen Grenze im Dorf Jelskij raion in Sabosje (Belarus) festgenommen. Die Gefangenen befinden sich derzeit in einem KGB-Gefängnis in Minsk. Sie wurden gemäß Teil 3 von Artikel 289 des Strafgesetzbuches (von einer organisierten Gruppe begangener Terrorakt) angeklagt.

Anarchistische Revolutionäre

Jeder der Inhaftierten war viele Jahre lang ein Gegner des faschistischen Staates gewesen und hatte regelmäßig dessen Repressionen erlebt.

Ihar Alinewitsch - ein Anarchist aus Minsk, ehemaliger politischer Gefangener des belarussischen Regimes. Im November 2010 wurde er von den Sonderdiensten in Moskau gefangen genommen und im Mai 2011 zu 8 Jahren in einer verstärkten Regimekolonie nach Art. 218.3 (vorsätzliche Zerstörung von Eigentum) und Art. 339.2 (Hooliganismus durch eine Gruppe von Personen) verurteilt. Er wurde am 22. August 2015 per Präsidialdekret begnadigt. Im Gefängnis schrieb er ein Buch „Going to Magadan“, das in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Im Jahr 2013 wurde das Buch vom belarussischen PEN-Zentrum mit dem Frantishk-Alekhnovich-Preis für die beste im Gefängnis geschriebene Arbeit ausgezeichnet. Im Jahr 2016 wurde Igor mit dem Victor-Ivashkevich-Preis ausgezeichnet. Nach seiner Freilassung lebte Igor im Ausland und beteiligte sich an der anarchistischen Bewegung.

Dzmitry Dubouvski - ein Anarchist aus Soligorsk. Im Jahr 2010 wurde er im Zusammenhang mit dem „Fall der belarussischen Anarchisten“ auf die Fahndungsliste gesetzt. Im November desselben Jahres gelang Dubowskij die Flucht in Moskau, als der FSB versuchte, ihn und Igor festzunehmen. Dima versteckte sich 10 Jahre lang in Russland und der Ukraine, veröffentlichte Tagebücher von seinen Reisen und beteiligte sich an der anarchistischen Bewegung.

Dzmitry Rezanovich ist ein Anarchist aus Gomel. Er wurde am 16. März 2014 nach Überschreiten der ukrainisch-russischen Grenze in Kursk festgenommen. Er hatte die Dokumente seines Bruders bei sich. Er wurde wegen des Verdachts der Sabotage auf russischem Territorium festgenommen. Der FSB konnte keine ausreichenden Beweise für diese Darstellung finden und eröffnete ein Strafverfahren nach Artikel 332 Teil 1 des russischen Strafgesetzbuches (Überschreiten der Staatsgrenze der Russischen Föderation ohne gültige Dokumente für das Recht auf Einreise in die Russische Föderation). Er wurde in einem Abschiebezentrum im Gebiet Kursk festgehalten. Am 3. Juli ordnete das Gericht die Abschiebung Dmitrijs aus Russland an und verurteilte ihn außerdem zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Rubel. Am 25. Juli wurde Dmitri nach Belarus deportiert. Er blieb ein aktiver Teilnehmer der anarchistischen Bewegung.

Siarhei Ramanau ist ein Anarchist aus Gomel. Er wurde 2013 zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt, weil er 14 Gramm Schießpulver zu Hause aufbewahrt hatte. (Artikel 295.2 des Strafgesetzbuches). Im Jahr 2014 wurde er zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt, nach Beschwerden wurde die Strafe auf fünf Jahre reduziert. (Artikel 295 Absatz 3 des Strafgesetzbuches). Er wurde im Juli 2019 freigelassen und zu präventiven Überwachungsbeschränkungen verurteilt, wie z.B. ein Verbot, die Stadt zu verlassen und seinen Wohnort zu wechseln, ein Verbot, Bars, Restaurants, Geschäfte und andere Orte aufzusuchen, an denen sie Alkohol verkaufen, ein Verbot, den Wohnort zwischen 22.00 und 6.00 Uhr ohne triftigen Grund zu verlassen, die Verpflichtung, die Inspektion einmal pro Woche zu besuchen.

Alle vier sind erwachsene Menschen mit starken moralischen Grundsätzen und gefestigten Ansichten. Jeder von ihnen ist ein überzeugter Anarchist, jeder von ihnen ist eine ideenorientierte und würdige Person. Jeder von ihnen ist ein Kämpfer für ein neues, freies Belarus, in dem es keinen Platz für die Brutalität von Polizei- und paramilitärischen Einheiten und anderen Strafverfolgungsbehörden gibt, in dem es keinen Platz für die Verletzung der Freiheit in all ihren Erscheinungsformen gibt.

Warum unterstützen wir sie?

Alle Anschuldigungen, die der Staat gegen die anarchistischen Rebellen erhebt, sind absurd, zynisch und falsch. Die verhafteten Anarchisten verheimlichen nicht, dass sie an Autobrandstiftung, Sachbeschädigung und Sabotage beteiligt waren. All dies sind direkte Aktionen, die in keiner Weise zu Verletzungen oder Tod geführt haben. Sie hatten nicht die Absicht, dies zu verursachen. Als anarchistische Revolutionäre, die den Weg des Guerillakampfes wählten, wollte die Gruppe das rebellierende belarussische Volk unterstützen und zur Sache des populären Widerstands beitragen. Die Waffen sind ein Zeichen dafür, dass die Jungs bewusst einen entschlossenen und riskanten Kampf gegen den Staatsterror begonnen haben. Wir glauben, dass der Besitz von Schusswaffen das Recht freier Menschen ist, nicht das der brutalen Gesetzeshüter. Heute ist es ein weißrussischer Staat, der auf militärischer und polizeilicher Gewalt beruht und von einem wahnsinnigen Diktator aufgebaut, bezahlt und verwaltet wird, der eine terroristische Struktur darstellt. Es sind die staatlichen Strukturen, die Mädchen vergewaltigen, Rentner verprügeln, unbewaffnete Menschen erschießen, Gefangene in Lieferwagen und Haftanstalten foltern, in Wohnungen einbrechen, Autos und Fahrräder zertrümmern, Cafés und Geschäfte zerschlagen. Anarchisten tun nichts dergleichen. Anarchismus ist Selbstorganisation, gegenseitige Hilfe und Solidarität. Anarchismus ist nicht nur der Wunsch, frei zu sein. Es ist ein Kampf gegen jegliche Unterdrückung, ein Kampf für Freiheit. Ja, sie hatten Waffen dabei. Aber sie wurden nicht gegen Menschen eingesetzt. Ja, sie haben Gebäude und Autos in Brand gesteckt, aber genau diese Objekte sind das Rückgrat des Regimes, und deshalb wurden sie als Ziele ausgewählt. Es gab keine Todesopfer. Ja, es sind Rebellen und Revolutionäre. Aber alle Menschen haben das Recht zu rebellieren, insbesondere in einem Land, in dem kein demokratischer Mechanismus funktioniert, in dem es überhaupt keine Gerechtigkeit gibt und jeder friedliche Protest mit staatlicher Gewalt beantwortet wird. Innerhalb weniger Monate wurden in Belarus etwa siebzehntausend Menschen inhaftiert und etwa 1000 Strafverfahren eingeleitet. Mehr als 100 politische Gefangene befinden sich hinter Gittern. Selbst als Reaktion auf die friedlichste Form des Protests - einen Streik - werfen die Behörden Arbeiter hinter Gitter.

Das Verbot von Streiks, Entlassungen, Repressionen und die Nichteinhaltung der Versprechen der belarussischen Behörden führten dazu, dass Soligorsk - die Stadt der Bergarbeiter und Arbeiter - von Anarchisten für direkte Aktionen ausgewählt wurde. Die Aktionen zielten darauf ab, die Arbeiter zu unterstützen und ihre Solidarität mit ihren Forderungen zum Ausdruck zu bringen.

Wir rufen die Anarchisten auf, sich mit Kritik zurückzuhalten, die auf Auszügen und Fetzen aus den Verhören der Genossen beruht, die von den Strafverfolgungsbehörden absichtlich veröffentlicht wurden. Die Zeit wird alles an seinen Platz bringen, und wir erklären mit voller Verantwortung, dass neue Fakten über die Gruppe der revolutionären Anarchisten von Belarus öffentlich werden.

Wir bringen den inhaftierten Anarchisten und allen Menschen in Belarus, die sich gegen die Diktatur und die Polizeigewalt aufgelehnt haben, unsere volle Unterstützung zum Ausdruck und rufen zum Kampf für die sofortige Freilassung von Ihar Alinewitsch, Dmitri Dubouski, Dmitri Rezanowitsch, Siarhei Ramanau sowie aller politischen Gefangenen in Belarus auf. Wir rufen alle Menschen, denen es nicht gleichgültig ist, dazu auf, Informationen zu verbreiten, Solidaritäts- und Widerstandsaktionen zu organisieren und jede Art von Druck auf alle Strukturen des Lukaschenko-Regimes sowohl in Belarus als auch im Ausland auszuüben. Denkt daran, dass die beste Unterstützung darin besteht, den Kampf fortzusetzen, dem die verhafteten Genossen ihr Leben gewidmet haben.

Freunde und Mitstreiter

Anarchistisches Kollektiv „Pramen“

Mikola Dziadok, anarchistischer Blogger

Kollektiv „Effect Monro“

Anarchistisches Schwarzes Kreuz Belarus

Brief zur Unterschrift geöffnet