Italien, Solidarität unter anarchistischen Gefangenen

Die Haftbedingungen in den italienischen Gefängnissen verschlechtern sich weiter; angesichts des COVID-Notstands blieben die Forderungen der Gefangenen weitgehend unbeachtet, was zu Unruhen in Dutzenden von Gefängnissen führte, gefolgt von starker Repression mit Strafversetzungen und Strafverfahren. Bei diesen Unruhen starben viele Gefangenen. Die Verantwortung für diese Todesfälle liegt beim Staat. Die Veränderungen, die die Gefängnissysteme seit dem letzten Frühjahr vorgenommen haben, bedeuteten in vielen Fällen eine Verringerung der Kontakte mit der Außenwelt, eine Verringerung der Aktivitäten, Isolation, wodurch die Haftbedingungen immer unhaltbarer wurden. Bis heute gibt es keine Anzeichen für eine Verbesserung, obwohl es genügend Zeit gegeben hätte, auf die Situation zu reagieren. Die neuen Bestimmungen verheißen nichts Gutes, mit noch restriktiveren Maßnahmen für die Hochsicherheitsbereiche und einer Ausweitung des Einsatzes des Regimes der langsamen Folter 41bis, das darauf abzielt, die Grundstrukturen der individuellen Identitäten zu verbiegen.

Angesichts dessen werden diejenigen, die es wagen, gegen Gefängnisse, gegen den Staat, der sie verwaltet, und die Gesellschaft, die sie braucht,zu sein, diejenigen, die innerhalb und außerhalb der Mauern Solidarität praktizieren, immer öfter auf dieser Seite der Mauern eingesperrt. Die jüngsten antianarchistischen Verfahren sind eindeutig eine Möglichkeit, um der Solidarität mit Gefangenen und anarchistische Gefangenen zu behindern.

Einige Situationen der Inhaftierung fallen durch ihren besonders strafenden und untragbaren Charakter aus.

Davide Delogu ist in einem 14-Bis-Regime, weil er niemals den Kopf vor der Gefängnisinstitution gesenkt hat. Trotz seiner Anträge auf Verlegung in ein anderes Gefängnis wurde er nicht verlegt, im Gegenteil, seine Situation verschlechterte sich.

Giuseppe Bruna befindet sich seit mehr als einem Jahr im geschützten Bereich des Gefängnisses von Pavia und wird wegen seiner sexuellen Orientierung bestraft. Trotz seiner wiederholten Bitte um Überstellung hat der DAP (Abteilung für Gefängnisverwaltung) ihn nicht unter einem Vorwand überstellt.

Das patriarchalische System, auf dem Staat und Gesellschaft basieren, offenbart in der Welt der Gefängnisse seine minderwertigsten und akutesten Aspekte: Wir sehen es in den schlimmsten Bedingungen, unter denen die Gefangenen in Frauengefängnissen im Allgemeinen leben, in den Geschlechterstereotypen, zu denen sie gezwungen werden, in der Logik der Infantilisierung und der Psychiatrie, die ihnen aufgezwungen wird. Wir sehen es in der Behandlung, die den anarchistischen Genossinnen und Genossen vorbehalten ist, die in der AS3 Bereiche Italiens gespalten und zerstreut sind, denn dies ist die erste Logik des Patriarchats: Frauen spalten, denn wenn sie sich vereinigen, lassen sie die Macht erzittern. Wir sehen sie in der Behandlung von Männern mit einer nicht reglementierten sexuellen Orientierung und in der Behandlung von Menschen, die sich in dem aufgezwungenen Geschlechterbinarismus, dem ein Platz zwischen Berüchtigten, Pädophilen und Vergewaltigern vorbehalten ist, nicht wiedererkennen.

Als Anarchistin unterstütze ich gewiss nicht die Logik der differenziellen Gefängnisschaltkreise, so wie ich auch nicht die Logik des Gefängnisses, die ich ablehne und bekämpfe, selbst unterstütze. Dass jede Art von Gefängnis zerstört wird.

In der Zwischenzeit werde ich nicht stillstehen und schweigen, während anarchistischen Genoss*innen unter unerträglichen Bedingungen in anderen Gefängnissen lebt.

David und Joseph kämpfen für ihre Übertragung in sichtbareren Situationen. Ich gehöre zu ihnen.

Aus diesem Grund werde ich ab Montag, dem 19. Oktober, in dem Gefängnis in Latina, in dem ich inhaftiert bin, einen Karrenstreik durchführen.

Für eine Welt frei von Gefängnissen.

Für Solidarität zwischen und mit Gefangenen.

Für die Anarchie.